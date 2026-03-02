Двойник или ботокс: сеть обсуждает "новую" внешность Джима Керри (фото)

64-летний американский комедийный актер Джим Керри спровоцировал волну конспирологии, что его якобы заменил двойник. Вокруг этого начались активные дискуссии.

Недавно Керри появился на 51-й церемонии вручения премии César Awards в Париже, где позировал перед камерам и вышел на сцену, чтобы получить награду. Об этом пишет Daily Mail.

Что случилось с Джимом Керри

Однако зрители обратили внимание на лицо комедийного актера, которое явно изменилось, что видно невооруженным глазом. Некоторые пользователи даже предположили, что Джима клонировали, а на сцену вышел не он.

У знаменитости другой нос, другая форма глаз, мимика и даже голос.

Джим Керри

Реакция на критику

Недавно в социальных сетях стало вирусным видео, на котором Джим Керри садится в машину. Актер выглядел стильно, надев тренч и черные солнцезащитные очки. Актер был занят раздачей автографов, когда фотограф спросил его, правда ли, что актер "ненастоящий".

Джим Керри просто решил избежать вопросов и улыбнулся своим поклонникам, которые стояли в очереди, чтобы получить автограф.

Пока актер и кто-либо из членов его команды не отреагировали на шумиху вокруг этого.

Джим Керри Фото: Reuters

Слухи об операциях

Ведущий пластический хирург из Беверли-Хиллз Миллисент Ровело ранее рассказывала, что "четко видно, что он сделал верхнюю блефаропластику" — пластическую операцию на веках.

"На фото 2024 года видно много лишней кожи на верхних веках, которая свисает над внешними уголками глаз. В новом видео эта кожа удалена, из-за чего глаза кажутся больше и круглее", — пояснила Ровело.

Врач не увидела признаков других хирургических вмешательств на лице актера. Однако считает, что звезда фильма "Маска" получил большое количество инъекций ботокса.

