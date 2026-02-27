64-летний Джим Керри впервые вывел в свет таинственную возлюбленную: что о ней известно (фото)

Голливудский актер Джим Керри впервые официально появился на публике со своей давней возлюбленной по имени Минзи (в речи он назвал ее Миной). Пара вместе посетила 51-ю церемонию вручения французской кинопремии "Сезар", которая состоялась 26 февраля в театре L'Olympia в Париже.

64-летняя звезда фильмов "Маска" и "Как Гринч украл Рождество" получил почетную награду за вклад в кинематограф. Во время эмоциональной речи, произнесенной на французском языке, актер поблагодарил свою семью — дочь Джейн и внука Джексона — а также впервые публично обратился к своей возлюбленной, пишет Variety.

"Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас теперь и навсегда. Спасибо моей возвышенной спутнице, Мино. Я люблю тебя, Мино", — сказал Керри со сцены.

Слева на фото возлюбленная Джима Керри — Мини Фото: YouTube

На мероприятии актера поддерживали дочь, внук и сама Минзи, о которой ранее почти ничего не было известно. Пара держит отношения в тайне, поэтому ее появление рядом с Керри стало неожиданностью для публики и медиа.

Відео дня

Керри также вспомнил своего покойного отца Перси Джозефа Керри, назвав его "самым смешным человеком, которого он когда-либо знал", и поблагодарил за уроки любви, щедрости и смеха.

Актер сорвал овации французской киноэлиты, произнеся всю речь на французском языке с заметным американским акцентом. В конце он пошутил, спросив зал: "Ну как мой французский? Почти посредственно, правда? Извините, я только учусь — мой язык уже устал".

Известно, что почетную премию "Сезар" традиционно вручают международным звездам — в прошлом году ее получила Джулия Робертс. В этом году награда стала символической и для самого Керри: актер рассказал, что его предок Марк-Франсуа Карре родился во Франции около 300 лет назад, а впоследствии эмигрировал в Канаду.

Пока подробности о Минзи остаются загадкой — неизвестны ни ее профессия, ни продолжительность романа с актером. Однако поклонники уже предполагают, что отношения длятся давно, ведь Керри назвал ее "давней спутницей" и обращался к ней с большой нежностью.

Напомним, ранее Фокус писал:

Джим Керри изменился до неузнаваемости: что он сделал с лицом.

Как актер отреагировал на запрет въезда в РФ.

Кроме того, Фокус писал, как Джим Керри стал комиком, борясь со страхом смерти и депрессией