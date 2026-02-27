64-річний Джим Керрі вперше вивів у світ таємничу кохану: що про неї відомо (фото)

Голлівудський актор Джим Керрі вперше офіційно з’явився на публіці зі своєю давньою коханою на ім’я Мінзі (у промові він назвав її Міною). Пара разом відвідала 51-шу церемонію вручення французької кінопремії «Сезар», яка відбулася 26 лютого в театрі L’Olympia в Парижі.

64-річний зірка фільмів "Маска" та "Як Ґрінч украв Різдво" отримав почесну нагороду за внесок у кінематограф. Під час емоційної промови, виголошеної французькою мовою, актор подякував своїй родині — доньці Джейн і онуку Джексону — а також уперше публічно звернувся до своєї коханої, пише Variety.

"Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн і моєму онуку Джексону. Я люблю вас тепер і назавжди. Дякую моїй піднесеній супутниці, Міно. Я люблю тебе, Міно", — сказав Керрі зі сцени.

Зліва на фото кохана Джима Керрі – Міні Фото: YouTube

На заході актора підтримували донька, онук і сама Мінзі, про яку раніше майже нічого не було відомо. Пара тримає стосунки в таємниці, тому її поява поруч із Керрі стала несподіванкою для публіки та медіа.

Керрі також згадав свого покійного батька Персі Джозефа Керрі, назвавши його "найсмішнішою людиною, яку він коли-небудь знав", і подякував за уроки любові, щедрості та сміху.

Актор зірвав овації французької кіноеліти, виголосивши всю промову французькою мовою з помітним американським акцентом. Наприкінці він пожартував, запитавши зал: "Ну як моя французька? Майже посередньо, правда? Вибачте, я лише вчуся — мій язик уже втомився".

Відомо, що почесну премію "Сезар" традиційно вручають міжнародним зіркам — торік її отримала Джулія Робертс. Цього року нагорода стала символічною і для самого Керрі: актор розповів, що його предок Марк-Франсуа Карре народився у Франції близько 300 років тому, а згодом емігрував до Канади.

Поки що подробиці про Мінзі залишаються загадкою — невідомі ні її професія, ні тривалість роману з актором. Однак шанувальники вже припускають, що стосунки тривають давно, адже Керрі назвав її "давньою супутницею" та звертався до неї з великою ніжністю.

