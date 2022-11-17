"У нас завжди буде Париж". Як Джим Керрі та інші знаменитості відреагували на заборону в'їзду у РФ

У списку санкцій, опублікованому МЗС РФ, опинилися актори, письменники, журналісти, професори і навіть онук Степана Бандери.

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Письменниця Маргарет Етвуд пожартувала, що поїде до Києва, а акторка Кетрін Винник заявила, що це знак пошани. Джим Керрі зазначив, що не надто рвався у РФ.

Днями Росія запровадила персональні санкції проти 100 громадян Канади. МЗС РФ 14 листопада опублікувало список ста канадців, яким заборонили в'їзд до Росії. І серед них виявилося чимало знаменитостей, які пожартували із заборони.

[ + – ] Листування Джима Керрі та Маргарет Етвуд Фото: Скриншот

Так, Маргарет Етвуд, знаменита письменниця та автор роману "Оповідання служниці" написала у Twitter, позначивши актора Джима Керрі: "Чорт! Ми з Джимом Керрі планували невеликий бешкетний вікенд у Москві. Думаю, замість нього буде Київ", — написала Етвуд.

Джим Керрі відповів на повідомлення, давши зрозуміти, що російські санкції його зовсім не засмутили.

"Так, Маргарет, боюся, сталося найгірше... Нас "забанили" в Росії. Але проблеми ста канадців не рівні пагорбу бобів у цьому божевільному світі! У нас завжди буде Париж", — написав актор.

Відреагувала на заборону і відома канадська акторка Кетрін Винник, яка прославилася роллю Лагерти у серіалі "Вікінги".

[ + – ] Пост Кетрін Винник Фото: Скриншот

Вона опублікувала скрин новини та лаконічно підписала: "Знак Пошани!", зазначивши, що підтримує Україну.

У профілі вона закріпила посилання на сайт фонду допомоги Україні Winnick Fondation, який створила наприкінці березня.

У коментарях у неї відзначився український ведучий та волонтер Сергій Притула. "Це визнання! Вітаю", — написав він. А колега Кетрін із серіалу "Вікінги" Петер Франзен написав коментар, у якому зазначив, що "Кремль тягнув надто довго".

[ + – ] Коментарі під постом Кетрін Винник Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кетрін Винник — онука вихідців з України. Вона вільно володіє українською мовою і відвідувала нашу країну до початку війни з РФ.

Крім Джима Керрі, Маргарет Етвуд і Кетрін Винник, у списку санкцій РФ опинився також онук Степана Бандери — фрилансер, перекладач і журналіст. У 2000-х роках часто приїжджав до України та виступав перед студентами.