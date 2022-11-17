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"У нас завжди буде Париж". Як Джим Керрі та інші знаменитості відреагували на заборону в'їзду у РФ

Jim Carrey, кетрін винник, джим керрі, маргарет етвуд, список санкцій, санкції Росії, санкції Росії проти канадців
Фото: Getty Images | Джим Керрі

У списку санкцій, опублікованому МЗС РФ, опинилися актори, письменники, журналісти, професори і навіть онук Степана Бандери.

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Письменниця Маргарет Етвуд пожартувала, що поїде до Києва, а акторка Кетрін Винник заявила, що це знак пошани. Джим Керрі зазначив, що не надто рвався у РФ.

Днями Росія запровадила персональні санкції проти 100 громадян Канади. МЗС РФ 14 листопада опублікувало список ста канадців, яким заборонили в'їзд до Росії. І серед них виявилося чимало знаменитостей, які пожартували із заборони.

кетрін вінник, джим керрі, маргарет етвуд, список санкцій, санкції Росії, санкції Росії проти канадців Fullscreen
Листування Джима Керрі та Маргарет Етвуд
Фото: Скриншот

Так, Маргарет Етвуд, знаменита письменниця та автор роману "Оповідання служниці" написала у Twitter, позначивши актора Джима Керрі: "Чорт! Ми з Джимом Керрі планували невеликий бешкетний вікенд у Москві. Думаю, замість нього буде Київ", — написала Етвуд.

Джим Керрі відповів на повідомлення, давши зрозуміти, що російські санкції його зовсім не засмутили.

"Так, Маргарет, боюся, сталося найгірше... Нас "забанили" в Росії. Але проблеми ста канадців не рівні пагорбу бобів у цьому божевільному світі! У нас завжди буде Париж", — написав актор.

Відреагувала на заборону і відома канадська акторка Кетрін Винник, яка прославилася роллю Лагерти у серіалі "Вікінги".

кетрін вінник, джим керрі, маргарет етвуд, список санкцій, санкції Росії, санкції Росії проти канадців Fullscreen
Пост Кетрін Винник
Фото: Скриншот

Вона опублікувала скрин новини та лаконічно підписала: "Знак Пошани!", зазначивши, що підтримує Україну.

У профілі вона закріпила посилання на сайт фонду допомоги Україні Winnick Fondation, який створила наприкінці березня.

У коментарях у неї відзначився український ведучий та волонтер Сергій Притула. "Це визнання! Вітаю", — написав він. А колега Кетрін із серіалу "Вікінги" Петер Франзен написав коментар, у якому зазначив, що "Кремль тягнув надто довго".

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Коментарі під постом Кетрін Винник
Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кетрін Винник — онука вихідців з України. Вона вільно володіє українською мовою і відвідувала нашу країну до початку війни з РФ.

Крім Джима Керрі, Маргарет Етвуд і Кетрін Винник, у списку санкцій РФ опинився також онук Степана Бандери — фрилансер, перекладач і журналіст. У 2000-х роках часто приїжджав до України та виступав перед студентами.