Онук Бандери та Джим Керрі: Росія ввела нові санкції проти громадян Канади

В'їзд на територію РФ заборонили 100 громадянам країни, які нібито залучені до формування агресивного антиросійського курсу.

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Росія запровадила персональні санкції проти 100 громадян Канади. Їм заборонено в'їзд на територію федерації, повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ.

У профільному міністерстві заявили, що в "стоп-лист" внесли високопосадовців, бізнесменів, активістів, членів медіа- та фінансових структур, які нібито залучені до формування агресивного антиросійського курсу.

До списку також потрапили актор Джим Керрі й онук Степана Бандери Стефан.

Стефан Бандера: хто він такий

Стефан (Степан) Бандера — фрилансер, перекладач і журналіст. Один з онуків голови ОУН-УПА Степана Бандери. Має громадянство Канади. У 2000-х роках часто приїжджав в Україну та виступав перед студентами. Також свого часу працював на "5 каналі".

До речі, до списку санкцій Росія внесла навіть викладачів і професорів університетів, відомих своєю репутацією в усьому світі.

Хто потрапив до нового списку санкцій РФ

Серед громадян Канади, яким заборонили в'їзд до Росії, опинилися:

професор Університету Ватерлоо Крістофер Неханів;

кіноакторка Кетрін Винник;

військові кореспонденти "Сі-Бі-Сі";

колишні посли Канади в Україні Роман Ващук та Ендрю Робінсон;

авторка роману "Оповідь служниці" Маргарет Етвуд та інші.

[ + – ] Росія заборонила в'їзд на свою територію 100 громадянам Канади

Зазначимо, що три дні тому в РФ запровадили заборону на в'їзд для двохсот громадян США.

Згідно із заявою зовнішньополітичного відомства Росії, серед тих, хто потрапив під персональні санкції, є представники органів влади, законодавці, їхні родичі, керівники компаній і підприємств військово-промислового комплексу, а також експерти та лобісти, нібито "залучені до розкрутки русофобської кампанії та підтримки режиму в Києві".

Обмеження на в'їзд до країни, зокрема, стосуються прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр, голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла, а також незалежного сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.

У новий російський стоп-лист потрапили родичі президента США Джо Байдена — його брати Джеймс і Френсіс, а також сестра Валері. Серед інших у списку опинився і колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус.

Нагадаємо, США готуються оголосити санкції проти компаній, які допомагають РФ купувати зброю. За словами міністрині фінансів США, фінансові обмеження стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, за допомогою яких ЗС РФ можуть отримувати необхідну техніку для війни в Україні.

Фокус також писав про те, що США та Канада введуть нові санкції проти компаній в РФ. Санкції стануть лише частиною великих зусиль Штатів на перешкоду військовим заходам Росії та позбавлення її необхідних технологій.