Внук Бандеры и Джим Керри: Россия ввела новые санкции против граждан Канады
Въезд на территорию РФ запретили 100 гражданам страны, которые якобы вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса.
Россия ввела персональные санкции против 100 граждан Канады. Им запрещен въезд на территорию федерации, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В профильном министерстве заявили, что в "стоп-лист" внесли высокопоставленных чиновников, бизнесменов, активистов, членов медиа- и финансовых структур, которые якобы вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса.
В список также попали актер Джим Керри и внука Степана Бандеры Стефан.
Стефан Бандера: кто он такой
Стефан (Степан) Бандера — фрилансер, переводчик и журналист. Один из внуков главы ОУН-УПА Степана Бандеры. Имеет гражданство Канады. В 2000-х годах часто приезжал в Украину и выступал перед студентами. Также в свое время работал на "5 канале".
К слову, в санкционный список Россия включила даже преподавателей и профессоров университетов, известных своей репутацией во всем мире.
Кто попал в новый санкционный список РФ
Среди граждан Канады, которым запретили въезд в Россию, оказались:
- профессор Университета Ватерлоо Кристофер Неханив;
- киноактриса Кэтрин Винник;
- военные корреспонденты "Си-Би-Си";
- бывшие послы Канады в Украине Роман Ващук и Эндрю Робинсон;
- автор романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и другие.
Заметим, что три дня назад в РФ ввели запрет на въезд для двухсот граждан США.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства России, в числе попавших под персональные санкции значатся представители органов власти, законодатели, их родственники, руководители компаний и предприятий военно-промышленного комплекса, а также эксперты и лоббисты, якобы "вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".
Ограничения на въезд в страну, в частности, касаются пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, а также независимого сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
В новый российский стоп-лист попали родственники президента США Джо Байдена –– его братья Джеймс и Фрэнсис, а также сестра Валери. Среди прочих, в списке оказался и бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.
Напомним, США готовятся объявить санкции против компаний, помогающих РФ приобретать оружие. По словам министра финансов США, финансовые ограничения коснутся 14 человек и 28 юридических лиц, с помощью которых ВС РФ могут получать необходимую технику для войны в Украине.
Фокус также писал о том, что США и Канада введут новые санкции против компаний в РФ. Санкции станут лишь частью больших усилий Штатов на препятствие военным мерам России и лишении ее необходимых технологий.