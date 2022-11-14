Внук Бандеры и Джим Керри: Россия ввела новые санкции против граждан Канады

Въезд на территорию РФ запретили 100 гражданам страны, которые якобы вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса.

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Россия ввела персональные санкции против 100 граждан Канады. Им запрещен въезд на территорию федерации, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В профильном министерстве заявили, что в "стоп-лист" внесли высокопоставленных чиновников, бизнесменов, активистов, членов медиа- и финансовых структур, которые якобы вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса.

В список также попали актер Джим Керри и внука Степана Бандеры Стефан.

Стефан Бандера: кто он такой

Стефан (Степан) Бандера — фрилансер, переводчик и журналист. Один из внуков главы ОУН-УПА Степана Бандеры. Имеет гражданство Канады. В 2000-х годах часто приезжал в Украину и выступал перед студентами. Также в свое время работал на "5 канале".

К слову, в санкционный список Россия включила даже преподавателей и профессоров университетов, известных своей репутацией во всем мире.

Кто попал в новый санкционный список РФ

Среди граждан Канады, которым запретили въезд в Россию, оказались:

профессор Университета Ватерлоо Кристофер Неханив;

киноактриса Кэтрин Винник;

военные корреспонденты "Си-Би-Си";

бывшие послы Канады в Украине Роман Ващук и Эндрю Робинсон;

автор романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и другие.

[ + – ] Россия запретила въезд на свою территорию 100 гражданам Канады

Заметим, что три дня назад в РФ ввели запрет на въезд для двухсот граждан США.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства России, в числе попавших под персональные санкции значатся представители органов власти, законодатели, их родственники, руководители компаний и предприятий военно-промышленного комплекса, а также эксперты и лоббисты, якобы "вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".

Ограничения на въезд в страну, в частности, касаются пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, а также независимого сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

В новый российский стоп-лист попали родственники президента США Джо Байдена –– его братья Джеймс и Фрэнсис, а также сестра Валери. Среди прочих, в списке оказался и бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.

Напомним, США готовятся объявить санкции против компаний, помогающих РФ приобретать оружие. По словам министра финансов США, финансовые ограничения коснутся 14 человек и 28 юридических лиц, с помощью которых ВС РФ могут получать необходимую технику для войны в Украине.

Фокус также писал о том, что США и Канада введут новые санкции против компаний в РФ. Санкции станут лишь частью больших усилий Штатов на препятствие военным мерам России и лишении ее необходимых технологий.