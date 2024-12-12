Нужны деньги: Джим Керри объяснил причину своего возвращения в кино

Актер владеет приличным пакетом недвижимости, коллекцией предметов искусства и авто, и на это уходит немало средств.

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62-летний американский актер Джим Керри, состояние которого оценивалось в $300 миллионов, признался, что вернулся к франшизе "Соник в кино", потому что ему нужны деньги, пишет Daily Mail.

"Я вернулся в эту вселенную, потому что, прежде всего, мне предстоит сыграть гения, что немного натянуто, и это просто… это просто… Я купил много вещей, мне нужны деньги, честно говоря. В то же время, в этом есть душа, и именно поэтому я сделал это в первый раз. В душе этой пьесы было что-то прекрасное". Я надеюсь, что это объединит семьи и вылечит несколько болезней", — сказал он на красной дорожке лондонской премьеры "Соник 3 в кино".

Во времена расцвета своей карьеры Керри получал десятки миллионов долларов за роль. Например, за съемки в ленте "Кабельщик" (1996) ему заплатили гонорар в $20 миллионов.

Джим Керри и Киану Ривз на премьере фильма в Лондоне Фото: Getty Images

Не его счету такие кинохиты как "Лжец, лжец", "Тупой и еще тупее", "Шоу Трумана", "Гринч — похититель Рождества", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" и "Брюс Всемогущий". Однако звезда актера начала тускнеть в конце 2000-х годов. В 2022 году он объявил о своих планах навсегда уйти из актерства раз и навсегда, заявив, что "Соник в кино 2" станет его последним фильмом, однако, очевидно, передумал это делать.

Сейчас Керри занят продажей своего поместья в Брентвуде (Лос-Анджелес). Дом с пятью спальнями и девятью ванными комнатами он выставил на продажу еще в феврале 2023 года и запросил за него $28,9 миллиона. Через два месяца после выставления недвижимости на продажу он снизил цену до $27 миллионов, а в октябре 2023 года — до $24 миллионов. Сейчас его цена – $19 миллионов.

Когда Джим впервые выставил свой дом на продажу, он сказал, что готов к "переменам" в своей жизни.

"В течение трех десятилетий это было моим убежищем. Но сейчас я не провожу там много времени, и я хочу, чтобы кто-то другой наслаждался этим, как я", — признался актер.

В свое время за этот дом он заплатил $3,8 миллиона в 1994 году.

У актера также есть недвижимость на Мауи, и в 2017 году он подтвердил, что является жителем острова, купив дом недалеко от набережной в Макене.

Часть денег Керри потратил на произведения искусства и автомобили. По данным Supercarblondie, у комика было несколько Mercedes, Porshe Panamera и Tesla. Немало он спустил и на путешествия в разные уголки мира, от скромных поездок в Буффало, штат Нью-Йорк, до роскошных отпусков в Лондоне и впечатляющих визитов в Мачу-Пикчу, Перу.

Серия фильмов о Сонике стала одним из самых прибыльных проектов в его карьере: первые два фильма собрали в общей сложности $725 миллионов по всему миру. В третьей части франшизы зрителей ждут новые приключения с участием синего ежа и его верных помощников Наклза и Тейлза.

Кроме Керри, в фильме также снимаются Бен Шварц, Идрис Эльба, Киану Ривз и Коллин О'Шонесси.

Трейлер фильма "Соник 3 в кино"

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