Потрібні гроші: Джим Керрі пояснив причину свого повернення в кіно

Актор володіє пристойним пакетом нерухомості, колекцією предметів мистецтва та авто, та на це йде чимало коштів.

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62-річний американський актор Джим Керрі, статки якого оцінювали в $300 мільйонів, зізнався, що повернувся до франшизи "Сонік у кіно", тому що йому потрібні гроші, пише Daily Mail.

"Я повернувся в цей всесвіт передусім тому, що мені належить зіграти генія, що трохи натягнуто, і це просто... це просто... Я купив багато речей, мені потрібні гроші, чесно кажучи. Водночас у цьому є душа, саме тому я зробив це вперше. У душі цієї п'єси було щось прекрасне". Я сподіваюся, що це об'єднає сім'ї та вилікує кілька хвороб", — сказав він на червоній доріжці лондонської прем'єри "Сонік 3 у кіно".

За часів розквіту своєї кар'єри Керрі отримував десятки мільйонів доларів за роль. Наприклад, за зйомки у стрічці "Кабельник" (1996) йому заплатили гонорар у $20 мільйонів.

Джим Керрі та Кіану Рівз на прем'єрі фільму в Лондоні Фото: Getty Images

На його рахунку такі кінохіти, як "Брехун, брехун", "Тупий і ще тупіший", "Шоу Трумана", "Грінч — викрадач Різдва", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" і "Брюс Всемогутній". Однак зірка актора почала тьмяніти наприкінці 2000-х років. У 2022 році він оголосив про свої плани назавжди піти з акторства раз і назавжди, заявивши, що "Сонік у кіно 2" стане його останнім фільмом, однак, очевидно, передумав це робити.

Зараз Керрі зайнятий продажем свого маєтку в Брентвуді (Лос-Анджелес). Будинок із п'ятьма спальнями і дев'ятьма ванними кімнатами він виставив на продаж ще в лютому 2023 року і запросив за нього $28,9 мільйона. Через два місяці після виставлення нерухомості на продаж він знизив ціну до $27 мільйонів, а в жовтні 2023 року — до $24 мільйонів. Зараз його ціна — $19 мільйонів.

Коли Джим уперше виставив свій будинок на продаж, він сказав, що готовий до "змін" у своєму житті.

"Протягом трьох десятиліть це було моїм притулком. Але зараз я не проводжу там багато часу, і я хочу, щоб хтось інший насолоджувався цим, як я", — зізнався актор.

Свого часу за цей будинок він заплатив $3,8 мільйона 1994 року.

У актора також є нерухомість на Мауї, і 2017 року він підтвердив, що є жителем острова, купивши будинок недалеко від набережної в Макене.

Частину грошей Керрі витратив на твори мистецтва та автомобілі. За даними Supercarblondie, у коміка було кілька Mercedes, Porshe Panamera і Tesla. Чимало він спустив і на подорожі в різні куточки світу, від скромних поїздок до Буффало, штат Нью-Йорк, до розкішних відпусток у Лондоні та неймовірних візитів до Мачу-Пікчу, Перу.

Серія фільмів про Соніка стала одним із найприбутковіших проєктів у його кар'єрі: перші два фільми зібрали загалом $725 мільйонів по всьому світу. У третій частині франшизи на глядачів чекають нові пригоди за участю синього їжака і його вірних помічників Наклза і Тейлза.

Крім Керрі, у фільмі також знімаються Бен Шварц, Ідріс Ельба, Кіану Рівз і Коллін О'Шонессі.

Трейлер фільму "Сонік 3 у кіно"

Раніше Фокус писав, як Джим Керрі та інші знаменитості відреагували на заборону в'їзду в РФ.