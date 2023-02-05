Джим Керрі виставив на продаж своє елітне ранчо в Каліфорнії за $29 млн (фото)

Майно знаменитого актора площею 1 180 квадратних метрів, де він прожив майже 30 років, знаходиться в популярному районі Каліфорнії.

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Дворазовий лауреат премії "Золотий глобус" потроху розпродає свою нерухомість. 61-річний канадсько-американський актор виставив на продаж будинок у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США), де прожив майже 30 років. Він знаходиться у центрі елітного району Брентвуд. Про це пише People.

Маєток у Лос-Анджелесі площею 1 180 квадратних метрів продається за колосальні 28,9 мільйонів доларів, у комплекті з тенісним кортом, басейном із водоспадом і відкритим майданчиком для йоги та медитації.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

Будинок розташований на площі понад дві акри (90 соток). У будинку 5 спалень, 6 ванних кімнат і 3 напівванни.

Природне світло заповнює сучасні інтер'єри будинку, що враховують цегляну та дерев'яну підлогу з білими стінами та похилі стелі з балками, освітлюючи простір через великі мансардні вікна.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

Завдяки численним скляним дверям відкривається панорамний вид на зелену територію, заповнену величними дорослими деревами, що оточують відкритий спа-центр, будиночок біля басейну з повністю обладнаним баром, окрему інфрачервону сауну і парилку.

Нагадаємо, навесні 2022 року Джим Керрі заявив, що йде з кіно після 40 років у цій сфері.

"Я говорю це серйозно. Якщо ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який говорить мені, що це буде дуже важливо для людей, щоб побачити, я міг би продовжити цей шлях. Але я роблю перерву. Я зробив достатньо. Мені достатньо", — розповів тоді в інтерв'ю Джим Керрі.

Також Фокус писав, що Джим Керрі купив NFT занедбаного радянського санаторію за 40 тисяч доларів.