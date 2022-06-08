Джим Керрі купив NFT занедбаного радянського санаторію за 40 тисяч доларів

Знімок напівзруйнованого санаторію в Цхалтубо було зроблено двома художниками кілька років тому.

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60-річний актор Джим Керрі, зірка фільмів "Маска" та "Брюс Всемогутній", поповнив свою колекцію творів мистецтва, купивши свій перший NFT. Про це пише NYpost.

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Джим придбав знімок старого радянського санаторію, який знаходиться у грузинському місті-курорті Цхалтубо, відомому своїми цілющими мінеральними водами.

У Мережі жартують, що Джим Керрі став останньою знаменитістю, що включилася в гонитву за цінними NFT.

Актор заплатив 40 тисяч доларів за NFT під назвою "Відданість". Робота входить у серію The Wild Within у якій лише 13 NFT, авторства художників Раяна Купманса та Еліс Векселл, які подорожували республіками колишнього СРСР, фотографуючи покинуті будівлі. На аукціон вони виставили їх, доповнивши музикою та анімацією.

[ + – ] NFT, куплений Джимом Керрі Фото: Скриншот

На знімку зображено напівзруйнований радянський санаторій радянських часів на курорті Цхалтубо, зарослий квітами та деревами.

"Це мене вразило. Спасибі авторам, що так дбайливо сфотографували вишукане та невпинне переосмислення природи. До речі, це мій перший NFT", — написав Керрі у Twitter.

Канадсько-голландський художник Купманс уже зізнався, що був дуже схвильований, коли дізнався, що саме Керрі купив його твір.

"Джим Керрі — чудовий ілюстратор і художник сам по собі", — зізнався творець.

Незабаром після покупки свого першого NFT комік, володар "Греммі" та номінант на премію "Оскар", увійшов у смак і придбав ще один NFT під назвою Nuclear Taco Trucks.

Мадонна, яка сама почала випускати NFT, придбала один із найдорожчих, з колекції Bored Ape Yacht Club за 570 тисяч доларів. NFT із цієї колекції є і у Джастіна Бібера.