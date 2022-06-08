Джим Керри купил NFT заброшенного советского санатория за 40 тысяч долларов

Снимок полуразрушенного санатория в Цхалтубо был сделан двумя художниками несколько лет назад

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60-летний актер Джим Керри, звезда фильмов "Маска" и "Брюс Всемогущий", пополнил свою коллекцию произведений искусства, купив свой первый NFT. Об этом пишет NYpost.

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Джим приобрел снимок старого советского санатория, который находится в грузинском городе-курорте Цхалтубо, известным своими целебными минеральными водами.

В Сети шутят, что Джим Керри — стал последней знаменитостью, включившейся в погоню за ценными NFT.

Актер заплатил 40 тысяч долларов за NFT под названием "Преданность". Работа входит в серию The Wild Within в которой всего 13 NFT, авторства художников Райана Купманса и Элис Векселл, которые путешествовали по республикам бывшего СССР, фотографируя заброшенные здания. На аукцион они из выставили, дополнив музыкой и анимацией.

[ + – ] NFT, купленный Джимом Керри Фото: Скриншот

На снимке изображен полуразрушенный советский санаторий советских времен на курорте Цхалтубо, заросший цветами и деревьями.

"Это меня впечатлило. Спасибо авторам, что так бережно запечатлели изысканное и неустанное переосмысление природы. Кстати, это мой первый NFT", — написал Керри в Twitter.

Канадско-голландский художник Купманс уже признался, что был очень взволнован, когда узнал, что именно Керри купил его произведение.

"Джим Керри — потрясающий художник, иллюстратор и художник сам по себе", — признался творец.

Вскоре после покупки своего первого NFT комик, обладатель "Грэмми" и номинант на премию "Оскар", вошел во вкус и приобрел еще один NFT под названием Nuclear Taco Trucks.

Мадонна, которая сама начала выпускать NFT, приобрела один из самых дорогих, из коллекции Bored Ape Yacht Club за 570 тысяч долларов. NFT из этой коллекции есть и у Джастина Бибера.