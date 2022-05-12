Мадонна выпустила клип, в котором она рожает дерево (видео)

Кроме дерева, в новых откровенных анимациях поп-дива крупным планом рожает бабочек и многоножек.

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Эпатажная королева поп-музыки Мадонна совместно с американским цифровым художником Beeple (настоящее имя Майк Винкельманн) выпустила коллекцию NFT под названием "Мать творения". Она включает три анимационных видео, в которых обнаженный аватар певицы рожает дерево, бабочек и роботов-многоножек.

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Первый клип называется "Матерь природа". По сюжету в научно-фантастическом жанре аватар Мадонны, находясь в лаборатории, рожает дерево.

Во втором ролике под названием "Мать эволюции" действия происходят в постапокалиптическом мире, где певица рожает бабочек, что означает метаморфозы жизни.

"Бабочки — это метафора парадокса. Мы продолжаем рожать, какие бы разрушения ни происходили, с каким бы угнетением мы ни сталкивались. Они передают важное сообщение о том, что если вы ждете, когда мир станет совершенным или ваша жизнь станет идеальной, чтобы создавать искусство, этого никогда не произойдет. Мы должны сделать это, чтобы выжить в этом хаотичном и непредсказуемом мире", — так авторы проекта объясняют суть своего произведения искусства.

[ + – ] Скриншот видео. Мадонна рожает бабочек

В третьей анимации "Мать технологий", которая рассчитана не на слабонервных, поп-дива крупным планом рожает роботов-многоножек. Сороконожки, по словам Мадонны, олицетворяют технологии — их животворящую силу и опасность.

"Технологии продолжают развиваться в физическом, природном и реальном мире; мы можем делать все, что хотим, но у этого есть последствия. В конце концов, природа победит", — объясняют авторы.

[ + – ] Скриншот видео. Мадонна родила роботоподобных многоножек.

Комментируя свой проект, 63-летняя Мадонна отмечает, что рада поделиться своим видение мира как мать и художник.

"Самое главное, мы хотели использовать эту возможность, чтобы помочь матерям и детям, которые сейчас больше всего в этом нуждаются", — сказала певица.

Коллекцию разыграют на специальном NFT-аукционе, который пройдет с 11 по 13 мая. Начальная ставка на три анимации от 12 до 30 тысяч долларов. Средства, вырученные от продажи роликов, передадут трем некоммерческим организациям, которые занимаются поддержкой женщин и детей во всем мире.

Как писал ранее Фокус, отлученная от церкви Мадонна просит о личной встречи с папой Римским.