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Отлученная от церкви Мадонна попросила Папу Римского о встрече

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мадонна, отлучение от церкви, ватикан, папа римский
Фото: Instagram madonna | Мадонна

Поп-дива попросила об аудиенции лично у Папы Франциска

63-летняя Мадонна обратилась с личной просьбой к Папе Римскому. Поп-дива хочет встретиться с ним и обсудить "личные дела". Об этом она написала в Twitter.

Поп-дива напомнила, что ее отлучили от церкви целых три раза и попросила о встрече.

мадонна, отлучение от церкви, ватикан, папа римский
Твит Мадонны
Фото: Скриншот

"Франциск, я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли как-нибудь встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучили три раза. Это мне кажется несправедливым. С уважением Мадонна", — написала поп-дива в соцсетях.

К слову, на призыв певицы отозвался не сам понтифик, но многочисленные католические священники, которые посоветовали ей найти католического священнослужителя и пообщаться, прежде всего, с ним.

20 лет назад знаменитость впервые была отлучена от церкви. Произошло это из-за клипа Like a Prayer, снятого на песню для рекламы "Пепси" в 1989 году. Рекламный ролик показывал детство певицы, но видеоклип к песне содержал анти-расистский сюжет и множество католических символов, в том числе стигматы и горящие кресты.

Скандальный клип Мадонны

Ну а эротическая сцена с статуей ожившего святого, сам клип снятый в церкви и откровенное платье Мадонны спровоцировали грандиозный скандал. "Пепси" изъяла рекламу из ротации и расторгла контракт. Представители Ватикана осудили видеоклип и в первый раз пригрозили Чикконе отлучением от Церкви. Компания Nike также отказалась от запланированного рекламного контракта с певицей.

Позже история повторилась еще дважды. В 2006 году американская певица вышла на сцену в терновом венке и приковала себя к распятию. Поступок возмутил католическую церковь, там назвали номер певицы кощунственным.