Відлучена від церкви Мадонна попросила Папу Римського про зустріч

Поп-діва попросила про аудієнцію особисто в Папи Франциска.

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63-річна Мадонна звернулася з особистим проханням до Папи Римського. Поп-діва хоче зустрітися з ним та обговорити "особисті справи". Про це вона написала у Twitter.

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Поп-діва нагадала, що її відлучили від церкви цілих три рази та попросила про зустріч.

[ + – ] Твіт Мадонни Фото: Скриншот

"Франциску, я хороша католичка. Клянуся! Пройшло кілька десятиліть із моменту моєї останньої сповіді. Чи можна якось зустрітися, щоб обговорити важливі справи? Мене відлучили три рази. Це мені здається несправедливим. Із повагою, Мадонна", — написала поп-діва в соцмережах.

До слова, на заклик співачки відгукнувся не сам понтифік, а чисельні католицькі священики, які порадили їй знайти католицького священнослужителя та поспілкуватися насамперед із ним.

20 років тому знаменитість уперше була відлучена від церкви. Сталося це через кліп Like a Prayer, знятий на пісню для реклами "Пепсі" в 1989 році. Рекламний ролик показував дитинство співачки, але відеокліп до пісні містив антирасистський сюжет і безліч католицьких символів, у тому числі стигмати та хрести, що горять.

[ + – ] Скандальний кліп Мадонни

Ну а еротична сцена зі статуєю святого, що ожила, сам кліп, знятий у церкві, і відверта сукня Мадонни спровокували грандіозний скандал. "Пепсі" вилучила рекламу з ротації та розірвала контракт. Представники Ватикану засудили відеокліп і вперше пригрозили Чикконе відлученням від Церкви. Компанія Nike також відмовилася від запланованого рекламного контракту зі співачкою.

Згодом історія повторилася ще двічі. 2006 року американська співачка вийшла на сцену в терновому вінку та прикувала себе до розп'яття. Вчинок обурив католицьку церкву, там назвали номер співачки блюзнірським.