Мадонна випустила кліп, у якому вона народжує дерево (відео)

Крім дерева, у нових відвертих анімаціях поп-діва крупним планом народжує метеликів і багатоніжок.

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Епатажна королева поп-музики Мадонна спільно з американським цифровим художником Beeple (справжнє ім'я Майк Вінкельманн) випустила колекцію NFT під назвою "Мати творіння". Вона враховує три анімаційні відео, в яких оголений аватар співачки народжує дерево, метеликів і роботів-багатоніжок.

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Перший кліп називається "Мати природа". За сюжетом у науково-фантастичному жанрі аватар Мадонни, перебуваючи у лабораторії, народжує дерево.

У другому ролику під назвою "Мати еволюції" дії відбуваються у постапокаліптичному світі, де співачка народжує метеликів, що означає метаморфози життя.

"Метелики — це метафора парадоксу. Ми продовжуємо народжувати, які б руйнування не відбувалися, з яким би пригніченням ми не стикалися. Вони передають важливе повідомлення про те, що якщо ви чекаєте, коли світ стане досконалим або ваше життя стане ідеальним, щоб створювати мистецтво, цього ніколи не станеться. Ми повинні зробити це, щоб вижити у цьому хаотичному та непередбачуваному світі", — так автори проєкту пояснюють суть свого витвору мистецтва.

[ + – ] Скріншот відео. Мадонна народжує метеликів

У третій анімації "Мати технологій", яка розрахована не на слабонервних, поп-діва крупним планом народжує роботів-багатоніжок. Сороконіжки, за словами Мадонни, уособлюють технології — їхню життєдайну силу та небезпеку.

"Технології продовжують розвиватися у фізичному, природному та реальному світі; ми можемо робити все, що хочемо, але має наслідки. Зрештою, природа переможе", — пояснюють автори.

[ + – ] Скріншот відео. Мадонна народила роботоподібних багатоніжок.

Коментуючи свій проєкт, 63-річна Мадонна зазначає, що рада поділитися своїм баченням світу як мати та художниця.

"Найголовніше, ми хотіли використати цю можливість, щоб допомогти матерям і дітям, які зараз найбільше цього потребують", — сказала співачка.

Колекцію розіграють на спеціальному NFT-аукціоні, який відбудеться з 11 по 13 травня. Початкова ставка на три анімації від 12 до 30 тисяч доларів. Кошти, отримані від продажу роликів, передадуть трьом некомерційним організаціям, які займаються підтримкою жінок і дітей у всьому світі.

Як писав раніше Фокус, відлучена від церкви Мадонна просить про особисту зустріч із папою Римським.