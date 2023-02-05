Джим Керри выставил на продажу свое элитное ранчо в Калифорнии за $29 млн (фото)

Имущество знаменитого актера площадью 1180 квадратных метров, в котором он прожил почти 30 лет, находится в популярном районе Калифорнии.

Related video

Двухкратный лауреат премии "Золотой глобус" понемногу распродает свою недвижимость. 61-летний канадско-американский актер выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), где прожил почти 30 лет. Он находится в центре элитного района Брентвуд. Об этом пишет People.

Поместье в Лос-Анджелесе площадью 1180 квадратных метров продается за колоссальные 28,9 миллиона долларов, в комплекте с теннисным кортом, бассейном с водопадом и открытой площадкой для йоги и медитации.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

Дом расположен на площади более двух акров (90 соток). В доме 5 спален, 6 ванных комнат и 3 полуванны.

Естественный свет заполняет современные интерьеры дома, включающие кирпичный и деревянный пол с белыми стенами и наклонные потолки с балками, освещая пространство через большие мансардные окна.

Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty Фото: Sotheby’s International Realty

Благодаря многочисленным стеклянным дверям открывается панорамный вид на зеленую территорию, заполненную величественными взрослыми деревьями, окружающими открытый спа-центр, домик у бассейна с полностью оборудованным баром, а также отдельную инфракрасную сауну и парную.

Напомним, весной 2022 года Джим Керри заявил, что уходит из кино после 40 лет в этой сфере.

"Я говорю это серьезно. Если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который говорит мне, что это будет очень важно для людей, чтобы увидеть, я мог бы продолжить этот путь. Но я делаю перерыв. Я сделал достаточно. Мне достаточно", — рассказал тогда в интервью Джим Керри.

Также Фокус писал, что Джим Керри купил NFT заброшенного советского санатория за 40 тысяч долларов.