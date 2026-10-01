64-річний Джим Керрі таємно одружився з 32-річною обраницею

64-річний голлівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям. Зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною Мін А, стосунки з якою він публічно намагався не афішувати.

Пара дала шлюбні обітниці під час невеликої закритої церемонії, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Про це повідомило видання TMZ з посиланням на джерела, знайомі з подією.

Джим Керрі одружився з Мін А лише через кілька місяців їхніх стосунків. Вперше актор офіційно з'явився на публіці із нею під час вручення французької кінопремії "Сезар", яка відбулася 26 лютого в театрі L’Olympia в Парижі. Тоді він не лише показався з Мін А на людях, а й публічно звернувся до неї зі сцени, висловлюючи слова вдячності за підтримку.

Джим Керрі вперше розсекретив кохану під час вручення французької кінопремії "Сезар" Фото: YouTube

Раніше, у 2014 році, актор заявляв, що не готовий до нового шлюбу, оскільки до цього вже був двічі одруженим і одного разу зарученим.

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"Я просто не вважаю це необхідним. Не можу сказати, що знаю, як би я почувався, якби зустрів когось, хто б зірвав мені голову. Я не можу встановлювати жорстких правил щодо майбутнього. Але я б добровільно не пішов цим шляхом", — пригадало його слова медіа HELLO! Magazine.

Попередні шлюби актора завершилися невдачами

Відомо, що у 1987 році Джим одружився з колишньою актрисою та офіціанткою Comedy Store Мелісою Вомер. У них є спільна дочка Джейн, після народження якої пара почала складний процес розлучення, який зрештою закінчився у 1995 році.

Рік потому, у 1996, він одружився зі своєю колегою по фільму "Тупий і ще тупіший" Лорен Голлі. Однак вже менш ніж через рік вона подала заяву на розлучення з актором.

У 1999 році Джим почав зустрічатися зі своєю партнеркою по фільму "Я, знову я і Ірен" Рене Зелвегер. Пара навіть встигла заручитися, проте остаточно розірвала стосунки у 2000 році.

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