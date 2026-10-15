52-летняя голливудская актриса беременна третьим ребенком (видео)

Голливудская актриса, лауреат премии "Оскар" и звезда фильма "Малышка на миллион долларов" Хилари Суонк ждет третьего ребенка.

52-летняя актриса уже воспитывает трехлетних близнецов. О беременности звезда сообщила в Instagram, опубликовав креативное семейное видео.

Хилари Суонк беременна

В ролике актриса, ее муж Филипп Шнайдер и двое детей танцуют в темноте с неоновыми палочками, прикрепленными к одежде. А в какой-то момент на животе Хилари появляется неоновый силуэт ребенка.

"Многие спрашивали, какой у меня следующий проект… Он выйдет в декабре", — написала голливудская актриса, намекнув, что малыш родится уже зимой.

Хилари Суонк беременна

Дети Хилари Суонк

Актриса впервые стала мамой в апреле 2023 года. Тогда, в возрасте 48 лет, Хилари родила двойню — дочь Аю и сына Ома.

Еще в 37 лет Суонк заморозила яйцеклетки, чтобы стать мамой в будущем.

Видео дня

Хилари Суонк воспитывает близнецов Фото: Instagram

В одном из интервью знаменитость говорила, что рада стать мамой именно в таком возрасте, ведь теперь она может уделять своим детям столько внимания, сколько не могла раньше.

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