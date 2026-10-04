Известные украинские актеры решили уехать из Киева на зиму (фото)

32-летняя украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая ждет первого ребенка, решила уехать из Киева вместе со своим мужем Валентином Томусяком.

Звездная семья в Instagram призналась, что решила перезимовать в Виннице на фоне сложного периода.

Тишкевич и Томусяк уехали из Киева

Актёры объяснили, почему выбрали именно этот город.

"Беспокойство родителей начинается задолго до рождения ребенка. Мы проснулись в четыре утра от взрывов, от новостей о том, что наши соседи-террористы обстреливают города, и от осознания того, что если так продолжится, то мы можем просто не доехать с левого берега на правый в роддом. Поэтому этот "план Б" — рожать в Виннице и перезимовать там — становится все более реальным и актуальным. И мы приехали на разведку: поговорить с представителями роддомов, посмотреть вариант квартиры", — рассказала Екатерина.

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Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк Фото: Instagram

Почему именно Винница

Валентин добавил, что они решили выбрать Винницу из-за ряда преимуществ.

"Из Винницы поезда ходят ежедневно. А в Киев тоже можно добраться, если есть съемки. Это будет удобнее, чем из каких-то отдаленных городов в Закарпатье. Так что первая причина — это логистика. Здесь она для нас удобнее. Кроме того, у нас есть возможность, если нам что-то понадобится дома. Например, мы хотим водить ребёнка в клинику, которая находится в Киеве. И на плановые осмотры раз в месяц ездить именно туда. Дай Бог, чтобы ситуация с безопасностью это позволяла", — отметил актёр.

Более того, Тишкевич и Томусяк занимаются индуизмом, медитируют и практикуют йогу, а Винница — это центр, где проживает очень много людей из их духовной семьи.

"Здесь все те, кто нас поддерживает", — призналась звезда сериала "Ничто не повторяется дважды".

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Тишкевич вместе со своим мужем-актером объявила о первой беременности после сложного периода.

Тишкевич, которая провела 10 дней в реанимации, в том числе три дня в коме, отпраздновала годовщину свадьбы со своим мужем.

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец после массированных обстрелов Киева увезла младших детей, Ивана и Катерину, за город, чтобы они могли прийти в себя и выспаться.