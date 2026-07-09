Елена Кравец после обстрелов вывезла детей из Киева: где они сейчас (фото)

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец после массированных обстрелов Киева увезла младших детей, Ивана и Катерину, за город, чтобы они могли прийти в себя и выспаться.

6 июля дом звезды оказался в эпицентре одного из российских ракетных ударов: в квартире выбило окна. После страшной ночи семья отправилась в коттедж посреди леса, чтобы восстановить силы.

Елена Кравец показала детей

В сторис Instagram актриса показала счастливых 9-летних близнецов Ивана и Катерину. Дети развлекались в чане, а мама в это время пила вино, наслаждаясь спокойствием на свежем воздухе.

На территории комплекса есть домики, чаны и бассейны, поэтому школьникам будет чем заняться в ближайшее время. Они уже с восторгом опускали в чан огромный "пакетик чая" (с травами).

Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Фото: Скриншот Instagram/lennykravets

Дети Елены Кравец

У звезды "Вечернего квартала" и её мужа Сергея трое детей — 23-летняя дочь Мария и 9-летние близнецы Екатерина и Иван. 19 июля им исполнится уже 10 лет.

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"Никогда не думала, что стану мамой двойни! Вот никогда! Да и сейчас, если честно, порой не верится. Спасибо, что появились в нашей семье, мои Инь и Янь. Спасибо, что рядом с вами я всё ещё молодая мамочка! Спасибо, что держите меня в тонусе и даёте столько поводов для смеха, размышлений, принятия таких разных своих эмоций и состояний!" — поздравила звездная мама своих детей в прошлом году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дочь бывшей звезды "Квартала 95" рассказала о разрушениях в квартире родителей в столице.

Елена Кравец поделилась очень личным: после рождения первой дочери Маши она потеряла двоих детей.

Кроме того, актриса призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.