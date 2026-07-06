Квартира Елены Кравец пострадала от атаки россиян: что произошло (фото)

Дочь бывшей звезды "Квартала 95" Елены Кравец рассказала о разрушениях в квартире родителей в столице. Из-за сильной взрывной волны в квартире не осталось окон.

Мария Кравец вышла на связь в Instagram (maarriill) утром после очередной массированной атаки россиян на украинские города.

Квартира Кравец пострадала

Дочь актрисы сообщила, что её район полностью окутан дымом, а взрывы раздаются прямо над головой.

"Очень страшная ночь. У родителей выбило окна. "Прилет" в дом рядом с подругой. Наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых сотрясается весь дом. Пять часов тревоги в страхе и совсем без сна. Самое главное — все родные и близкие живы, но всё это — абсолютная жесть. Сочувствую пострадавшим", — написала девушка.

Мария передала "привет" россиянам, назвав их уродами.

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Дочь Елены Кравец рассказала о последствиях атаки россиян Фото: Instagram

Обстрел 6 июля

Для нанесения удара по Украине 6 июля ВС РФ применили в общей сложности 68 баллистических и крылатых ракет, а также 351 дрон-камикадзе, сообщило Воздушное командование утром после атаки. Средства ПВО обезвредили 363 цели. При этом не удалось сбить ни одной баллистической ракеты.

Почти все летело в Киев и область. А местные власти Вишневого сообщили об угрозе вторичной детонации после обстрела: с некоторых улиц начали эвакуировать людей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Культурная деятельница Ирина Плехова и её супруг, режиссёр Олег Чёрный, лишились своего дома в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля 2026 года.

Елена Кравец поделилась очень личным: после рождения первой дочери Маши она потеряла двоих детей.

Кроме того, Кравец призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.