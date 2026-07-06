Квартира Олени Кравець постраждала від атаки росіян: що сталося (фото)

Донька колишньої зірки "Кварталу 95" Олени Кравець розповіла про руйнування у квартирі батьків у столиці. Житло через сильну вибухову хвилю лишилося без вікон.

Марія Кравець вийшла на звʼязок в Instagram (maarriill) зранку після чергової масованої атаки росіян на українські міста.

Квартира Кравець постраждала

Донька акторки повідомила, що її район повністю в диму, а вибухи лунають просто над головою.

"Сильно страшна ніч. У батьків вибило вікна. "Приліт" у будинок поруч з подругою. Наш район повністю у диму, вибухи просто над головою, від яких здригається весь будинок. П’ять годин тривоги в страху та зовсім без сну. Найголовніше — всі рідні та близькі живі, але все це — абсолютна жесть. Співчуття постраждалим", — написала дівчина.

Марія передала "привіт" росіянам, назвавши їх виродками.

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Донька Олени Кравець розповіла про наслідки атаки росіян Фото: Instagram

Обстріл 6 липня

Для удару по Україні 6 липня ЗС РФ застосували сумарно 68 балістичних та крилатих ракет, і також 351 дрон-камікадзе, доповіло Повітряне командування зранку після атаки. Засоби ППО знешкодили 363 цілі. При цьому не вдалось збити жодної балістики.

Майже усі засоби ураження летіли на Київ та область. А місцева влада Вишневого повідомила про загрозу вторинної детонації після обстрілу: з деяких вулиць почали евакуацію людей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Культурна діячка Ірина Плехова та її чоловік, режисер Олег Чорний, втратили свій дім унаслідок масованої російської атаки на Київ в ніч на 2 липня 2026 року.

Олена Кравець поділилася дуже особистим: після народження першої доньки Маші вона втратила двох дітей.

Крім того, Кравець зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.