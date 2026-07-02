Режисер Олег Чорний залишився без квартири внаслідок атаки росіян (фото)

Культурна діячка Ірина Плехова та її чоловік, режисер Олег Чорний, втратили свій дім унаслідок масованої російської атаки на Київ в ніч на 2 липня 2026 року.

Через ворожий удар їхня квартира у столиці повністю вигоріла. Про це Ірина розповіла у своєму Facebook та показала кадри руйнувань.

Олег Чорний та Ірина Плехова втратили дім

Росіяни цієї ночі знищили житло режисера та його дружини. Пара втратила практично всі особисті речі, архіви, книги, картини та багаторічні напрацювання.

"Не вціліли жодні архіви, жодні картини, жодні ікони, жодна книжка, жодні диски… Нічого", — написала Ірина.

Жінка опублікувала фото повністю вигорілої квартири та відкрила банку, аби охочі змогли допомогти подружжю фінансово.

"Дякую за кожне добре слово, кожну молитву, за кожну допомогу", — додала Ірина.

Квартира Олега Чорного вигоріла Фото: Facebook

Квартира Олега Чорного вигоріла після атаки росіян Фото: Facebook

Росіяни зруйнували квартиру Олега Чорного Фото: Facebook

Масштаби нічної атаки на Київ

У ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала столицю України "Цирконами", балістикою, крилатими ракетами та БПЛА. Пошкодження зафіксовані в усіх районах Києва. На місцях спалахнули пожежі, відомо про руйнування житлових багатоповерхівок. Щонайменше 20 людей загинули, близько 90 — поранені.

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У зв'язку з масштабами трагедії 3 липня в Києві оголошено Днем жалоби.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український співак Laud показав свою пошкоджену квартиру після масованої ворожої атаки на Київ.

У ніч проти 2 липня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждав будинок родини телеведучої та акторки Тали Калатай. Її мати опинилася під завалами, проте залишилася живою — жінку врятувало те, що вона перебувала в погребі.

Унаслідок російської атаки на столицю в зоопарку постраждали тварини та були пошкоджені кілька будівель.