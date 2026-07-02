Біля будинку популярного співака Laud стався приліт: артист показав наслідки (фото)

Український співак Laud показав свою пошкоджену квартиру після масованої ворожої атаки на Київ у ніч проти 2 липня. Артист закликав шанувальників ніколи не ігнорувати повітряні тривоги та ховатися в укриття.

Цієї ночі Росія здійснила масштабний обстріл України, випустивши 74 ракети та 496 дронів різного типу, обравши своєю головною ціллю столицю. Внаслідок ударів зафіксовано влучання на 33 локаціях, наразі відомо про 86 постраждалих та 13 загиблих.

Житло учасника Нацвідбору на "Євробачення-2026" також опинилося в епіцентрі подій. У своєму Instagram Laud (@laud_vk) опублікував кадри з вибитими вікнами та поділився пережитим.

"Це було дуже близько. Вікна вилетіли, але пошкодження мінімальні в порівняні з будинком навпроти. Це був дуже сильний і потужний вибух. Головне, що цілі. Не лінуйтесь ходити в укриття. Ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривоги можлива всюди. Співчуття усім рідним та близьким загиблих і постраждалих", — написав виконавець.

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Атака росіян на Київ Фото: Instagram Атака росіян на Київ 2 липня Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У ніч проти 2 липня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждав будинок родини телеведучої та акторки Тали Калатай. Її мати опинилася під завалами, проте залишилася живою – жінку врятувало те, що вона перебувала в погребі.

На фронті загинув брат співачки Камалії.

Крім того, бізнес Камалії в Києві втретє обстріляли росіяни. Минулось без людських жертв, але будівля сильно пошкоджена: без трансформаторної підстанції та системи кондиціонування, видно вибиті вікна та розтрощені стіни.