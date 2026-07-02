Возле дома популярного певца Лауда произошел инцидент: артист показал его последствия (фото)

Украинский певец Laud показал свою поврежденную квартиру после массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 2 июля. Артист призвал поклонников никогда не игнорировать воздушные тревоги и укрываться в убежищах.

Этой ночью Россия осуществила масштабный обстрел Украины, запустив 74 ракеты и 496 дронов различных типов, выбрав в качестве главной цели столицу. В результате ударов зафиксированы попадания в 33 местах, на данный момент известно о 86 пострадавших и 13 погибших.

Квартира участника национального отбора на "Евровидение-2026" также оказалась в эпицентре событий. В своём Instagram Laud (@laud_vk) опубликовал кадры с разбитыми окнами и поделился своими переживаниями.

"Это было очень близко. Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень сильный и мощный взрыв. Главное, что все целы. Не ленитесь укрываться. Никогда не знаешь, куда может прилететь. Опасность во время тревоги возможна везде. Соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших", — написал исполнитель.

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Нападение россиян на Киев Фото: Instagram Нападение россиян на Киев 2 июля Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

В ночь на 2 июля российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего пострадал дом семьи телеведущей и актрисы Талы Калатай. Ее мать оказалась под завалами, однако осталась жива – женщину спасло то, что она находилась в погребе.

На фронте погиб брат певицы Камалии.

Кроме того, бизнес Камалии в Киеве в третий раз подвергся обстрелу со стороны россиян. Обошлось без человеческих жертв, но здание сильно повреждено: нет трансформаторной подстанции и системы кондиционирования, видны выбитые окна и разбитые стены.