Режиссер Олег Черный остался без квартиры в результате атаки россиян (фото)

Культурная деятельница Ирина Плехова и её супруг, режиссёр Олег Чёрный, лишились своего дома в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля 2026 года.

В результате вражеского удара их квартира в столице полностью сгорела. Об этом Ирина рассказала в своём Facebook и показала кадры разрушений.

Олег Чёрный и Ирина Плехова лишились дома

Сегодня ночью россияне уничтожили дом режиссера и его жены. Супруги лишились практически всех личных вещей, архивов, книг, картин и многолетних наработок.

"Не уцелели ни архивы, ни картины, ни иконы, ни книги, ни диски… Ничего", — написала Ирина.

Женщина опубликовала фото полностью сгоревшей квартиры и открыла сбор средств, чтобы желающие могли оказать супругам финансовую помощь.

"Спасибо за каждое доброе слово, каждую молитву, за каждую помощь", — добавила Ирина.

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Квартира Олега Черного сгорела Фото: Facebook

Квартира Олега Черного сгорела после нападения россиян Фото: Facebook

Россияне разрушили квартиру Олега Черного Фото: Facebook

Масштабы ночной атаки на Киев

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по столице Украины с использованием ракет "Циркон", баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. Повреждения зафиксированы во всех районах Киева. На местах вспыхнули пожары, известно о разрушениях жилых многоэтажек. По меньшей мере 20 человек погибли, около 90 — ранены.

В связи с масштабами трагедии 3 июля в Киеве объявлен Днём траура.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский певец Laud показал свою поврежденную квартиру после массированной вражеской атаки на Киев.

В ночь на 2 июля российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадал дом семьи телеведущей и актрисы Талы Калатай. Её мать оказалась под завалами, однако осталась жива — женщину спасло то, что она находилась в погребе.

В результате российского нападения на столицу в зоопарке пострадали животные и были повреждены несколько зданий.