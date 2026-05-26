Олена Кравець втратила двох дітей: "На тому ж терміні"

Колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець поділилася надто особистим: після народження першої доньки Маші вона втратила двох дітей.

Акторка в інтервʼю Славі Дьоміну розповіла, як пережила два викидні за короткий період та зізналася, чому важливо "відгорювати" втрату.

Олена Кравець втратила двох дітей

"Це вже було, коли Маші було 10 років. Ми захотіли другу дитину. І стався викидень на восьмому тижні. Швидкість життя, роботи, кількість роботи. За межею нормальності була. Просто бігли так, що не бачили світу білого. Я вже казала фразу, як мій терапевт сказав: "На такій швидкості діти не народжуються". Було переосмислення. Потім півтора року перерви. І знов вагітність. І на тому ж терміні знов викидень", — розповіла Олена.

За словами акторки, тоді було боляче подвійно.

Відео дня

"Мені здається, першу втрату я не пережила до кінця. Вона мене наздогнала потім", — каже Кравець.

Артистка описує це відчуття як падіння в дуже-дуже темну прірву з дуже-дуже чорною дірою. Вона додала, що після втрати треба відгорювати — відплакати, вистраждати, побути з горем, подивитись йому в очі.

Олена Кравець з чоловіком та дітьми Фото: Instagram

"І воно піде. В першому разі я його заглушила, проковтнула. І воно потім мене наздогнало. Відсутність сенсу, бажання, мети щось робити. Відчуття нікчемності всього, що відбувається в твоєму житті. Просто мене наздогнало", — каже Олена.

Народження двійнят

Згодом, коли акторка завагітніла двійнею, її чоловік сказав: "Ну, ти бачиш. Ці двоє повернулись".

"Ми так і вирішили: ці дві душі повернулися. Коли народилися двійнята, просто все перевернулося з ніг на голову. Це було дорослішання", — зазначила зірка сцени.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вінницька блогерка Настя Умка втратила дитину на 9-ту тижні вагітності.

Українська блогерка Наталі Литвин розповіла, як кілька років тому втратила дитину.

Крім того, Олена Кравець зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.