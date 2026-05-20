Відома українська блогерка розповіла про втрату дитини (відео)

Вінницька блогерка Настя Умка розповіла про трагедію, яку пережила на 9-му тижні другої вагітності.

На терміні 9 тижнів і 2 дні серце малюка зупинилося. Блогерка показала відео в Instagram та зізналася, що довго не могла наважитися говорити про це публічно.

Настя Умка втратила дитину

"Мами все відчувають…" — написала Настя та зізналася, що за день до страшної звістки їй наснився тривожний сон про дитину.

Після втрати блогерка майже ні з ким не спілкувалася і не хотіла нікого бачити. За словами Насті, навіть слова підтримки інколи безсилі перед таким болем.

"Мені дуже важко дається написати цей пост, але я наважилась, щоб кожна жінка, яка пройшла цю біль втрати знала — вона не одна, не винила себе і вірила в прекрасне. На 9 тижні і 2 дні зупинилось сердечко в маленької крихітки, яку я носила під серцем, це була бажана і планована вагітність, але душа не захотіла залишитись з нами і щоб ми стали батьками вдруге. Неймовірний біль. Відчуття, наче всередині щось зупинилось", — написала зірка соцмереж.

Блогерка додала, що за ці дні пролито багато сліз: "Досі не хочу ні з ким говорити і ні кого бачити, навіть слова підтримки безсилі в такі моменти".

"Для всього потрібний час і відпустити цю біль також, але ти завжди будеш у моєму серці", — написала Настя.

Зокрема, блогерка подякувала всім за підтримку.

