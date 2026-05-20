Известная украинская блогерша рассказала о потере ребенка (видео)

Винницкая блогерша Настя Умка рассказала о трагедии, которую пережила на 9-й неделе второй беременности.

На сроке 9 недель и 2 дня сердце малыша остановилось. Блогерша показала видео в Instagram и призналась, что долго не могла решиться говорить об этом публично.

Настя Умка потеряла ребенка

"Мамы все чувствуют..." — написала Настя и призналась, что за день до страшного известия ей приснился тревожный сон о ребенке.

После потери блогерша почти ни с кем не общалась и не хотела никого видеть. По словам Насти, даже слова поддержки иногда бессильны перед такой болью.

"Мне очень трудно дается написать этот пост, но я решилась, чтобы каждая женщина, которая прошла эту боль потери знала — она не одна, не винила себя и верила в прекрасное. На 9 неделе и 2 дня остановилось сердечко у маленькой крохи, которую я носила под сердцем, это была желанная и планируемая беременность, но душа не захотела остаться с нами и чтобы мы стали родителями во второй раз. Невероятная боль. Ощущение, как будто внутри что-то остановилось", — написала звезда соцсетей.

Блогерша добавила, что за эти дни пролито много слез: "До сих пор не хочу ни с кем говорить и ни кого видеть, даже слова поддержки бессильны в такие моменты".

"Для всего нужно время и отпустить эту боль также, но ты всегда будешь в моем сердце", — написала Настя.

В частности, блогерша поблагодарила всех за поддержку.

