Елена Кравец потеряла двоих детей: "На том же сроке"

Бывшая звезда "Квартала 95" бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась очень личным: после рождения первой дочери Маши она потеряла двух детей.

Актриса в интервью Славе Демину рассказала, как пережила два выкидыша за короткий период и призналась, почему важно "отгоревать" потерю.

"Это уже было, когда Маше было 10 лет. Мы захотели второго ребенка. И произошел выкидыш на восьмой неделе. Скорость жизни, работы, количество работы. За гранью нормальности была. Просто бежали так, что не видели света белого. Я уже говорила фразу, как мой терапевт сказал: "На такой скорости дети не рождаются". Было переосмысление. Потом полтора года перерыва. И снова беременность. И на том же сроке снова выкидыш", — рассказала Елена.

По словам актрисы, тогда было больно вдвойне.

"Мне кажется, первую потерю я не пережила до конца. Оно меня настигло потом", — говорит Кравец.

Артистка описывает это ощущение как падение в очень-очень темную пропасть с очень-очень черной дырой. Она добавила, что после потери надо отгоревать — отплакать, выстрадать, побыть с горем, посмотреть ему в глаза.

Елена Кравец с мужем и детьми Фото: Instagram

"И оно уйдет. В первом случае я его заглушила, проглотила. И оно потом меня догнало. Отсутствие смысла, желания, цели что-то делать. Ощущение никчемности всего, что происходит в твоей жизни. Просто меня настигло", — говорит Елена.

Рождение двойняшек

Впоследствии, когда актриса забеременела двойней, ее муж сказал: "Ну, ты видишь. Эти двое вернулись".

"Мы так и решили: эти две души вернулись. Когда родились двойняшки, просто все перевернулось с ног на голову. Это было взросление", — отметила звезда сцены.

Кроме того, Елена Кравец призналась, что во время войны вообще не общается с кумой Еленой Зеленской.