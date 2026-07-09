Олена Кравець після обстрілів вивезла дітей з Києва: де вони зараз (фото)

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець після масованих обстрілів Києва взяла молодших дітей, Івана та Катерину, відновлюватися та відсипатися за містом.

6 липня будинок зірки опинився в епіцентрі одного з російських прильотів: у квартирі вибило вікна. Після страшної ночі родина вирушила в котеджний будиночок посеред лісу відновити сили.

Олена Кравець показала дітей

У сторіс Instagram акторка показала щасливих 9-річних двійнят Івана і Катерину. Діти розважалися в чані, а мама в цей час пила вино, насолоджуючись спокоєм на свіжому повітрі.

На території комплексу є будиночки, чани та басейни, тому школярам буде чим зайнятися найближчим часом. Вони вже із захватом занурювали в чан величезний "пакетик чаю" (з травами).

Діти Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Фото: Скриншот Instagram/lennykravets

Діти Олени Кравець

У зірки "Вечірнього кварталу" та її чоловіка Сергія троє дітей — 23-річна донька Марія та 9-річні близнята Катерина та Іван. 19 липня їм буде вже 10 років.

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"Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно. Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся! Дякую, що тримаєте мене в тонусі і даєте так багато приводів для сміху, роздумів, прийняття таких різних своїх емоцій та станів!" — вітала зіркова мама своїх дітей минулого року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Донька колишньої зірки "Кварталу 95" розповіла про руйнування у квартирі батьків у столиці.

Олена Кравець поділилася дуже особистим: після народження першої доньки Маші вона втратила двох дітей.

Крім того, акторка зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.