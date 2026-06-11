31-летняя украинская актриса, которая лежала в коме, беременна первенцем (фото)

31-летняя украинская актриса Екатерина Тышкевич вместе со своим мужем-актером, 43-летним Валентином Томусяком, объявили о первой беременности после сложного периода.

У женщины долгое время были хронические головные боли, она даже лежала в коме, поэтому новость о беременности стала началом нового счастливого пути. Об этом супруги рассказали в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Тышкевич беременна

"Мы беременны, недавно перешли во второй триместр. На самом деле мы все это время даже не пробовали. Я не думала, что у нас так быстро получится. Моя врач согласовала. И в январе решили попробовать, а в феврале я уже забеременела", — рассказала будущая мамочка, которая сейчас на пятом месяце.

Пара даже с астрологом подобрала дату для зачатия. И у них получилось с первого раза.

Екатерина ранее принимала антидепрессанты, с которыми невозможно планировать беременность. Однако недавно она скорректировала лечение с медиками.

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"Последние полтора-два года я уже не принимаю антидепрессанты. Меня удалось настолько стабилизировать, что я смогла не возвращаться в депрессивные состояния. Я перешла на другой препарат, на котором можно беременеть, и мы решили пробовать. И уже очень хотели, и дом был куплен, у нас есть место под детскую", — говорит звезда экрана.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк Фото: Instagram

Угроза выкидыша

Впрочем, Екатерина Тышкевич на первый сроках пережила кровотечение. У звезды была угроза выкидыша, но врачи все сделали, чтобы спасти ребенка.

"Я, честно говоря, даже не знала, что можно сохранить беременность после такого кровотечения", — призналась актриса.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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