31-річна українська акторка, яка лежала в комі, вагітна первістком (фото)

31-річна українська акторка Катерина Тишкевич разом зі своїм чоловіком-актором, 43-річним Валентином Томусяком, оголосили про першу вагітність після складного періоду.

У жінки довгий час були хронічні головні болі, вона навіть лежала в комі, тому новина про вагітність стала початком нового щасливого шляху. Про це подружжя розповіло в інтервʼю Аліні Доротюк.

Катерина Тишкевич вагітна

"Ми вагітні, нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде. Моя лікарка погодила. І в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла", — розповіла майбутня матуся, яка зараз на пʼятому місяці.

Пара навіть з астрологом підібрала дату для зачаття. І в них вийшло з першого разу.

Катерина раніше приймала антидепресанти, з якими неможливо планувати вагітніть. Проте нещодавно вона скоригувала лікування з медиками.

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"Останні півтора-два роки я вже не приймаю антидепресанти. Мене вдалося настільки стабілізувати, що я змогла не повертатися в депресивні стани. Я перейшла на інший препарат, на якому можна вагітніти, і ми вирішили пробувати. І вже дуже хотіли, і будинок був куплений, у нас є місце під дитячу", — каже зірка екрану.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк Фото: Instagram

Загроза викидню

Втім, Катерина Тишкевич на перший термінах пережила кровотечу. У зірки була загроза викидню, але лікарі все зробили, аби врятувати дитину.

"Я, чесно кажучи, навіть не знала, що можна вберегти вагітність після такої кровотечі", — зізналася акторка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина Тишкевич, яка в грудні провела 10 днів у реанімації, зокрема три дні в комі, відзначила річницю весілля зі своїм чоловіком.

Бразильський нападник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас та його вже колишня дівчина, бразильська модель Бруна Ротта, шокували несподіваним розривом стосунків після гендер-паті на березі океану.

Крім того, переможниця відомого телевізійного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь на останніх тижнях вагітності повідомила про ризики для дитини.