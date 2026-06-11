31-річна українська акторка, яка лежала в комі, вагітна первістком (фото)
31-річна українська акторка Катерина Тишкевич разом зі своїм чоловіком-актором, 43-річним Валентином Томусяком, оголосили про першу вагітність після складного періоду.
У жінки довгий час були хронічні головні болі, вона навіть лежала в комі, тому новина про вагітність стала початком нового щасливого шляху. Про це подружжя розповіло в інтервʼю Аліні Доротюк.
Катерина Тишкевич вагітна
"Ми вагітні, нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде. Моя лікарка погодила. І в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла", — розповіла майбутня матуся, яка зараз на пʼятому місяці.
Пара навіть з астрологом підібрала дату для зачаття. І в них вийшло з першого разу.
Катерина раніше приймала антидепресанти, з якими неможливо планувати вагітніть. Проте нещодавно вона скоригувала лікування з медиками.
"Останні півтора-два роки я вже не приймаю антидепресанти. Мене вдалося настільки стабілізувати, що я змогла не повертатися в депресивні стани. Я перейшла на інший препарат, на якому можна вагітніти, і ми вирішили пробувати. І вже дуже хотіли, і будинок був куплений, у нас є місце під дитячу", — каже зірка екрану.
Загроза викидню
Втім, Катерина Тишкевич на перший термінах пережила кровотечу. У зірки була загроза викидню, але лікарі все зробили, аби врятувати дитину.
"Я, чесно кажучи, навіть не знала, що можна вберегти вагітність після такої кровотечі", — зізналася акторка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Катерина Тишкевич, яка в грудні провела 10 днів у реанімації, зокрема три дні в комі, відзначила річницю весілля зі своїм чоловіком.
- Бразильський нападник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас та його вже колишня дівчина, бразильська модель Бруна Ротта, шокували несподіваним розривом стосунків після гендер-паті на березі океану.
Крім того, переможниця відомого телевізійного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь на останніх тижнях вагітності повідомила про ризики для дитини.