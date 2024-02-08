"Стали сім'єю": Катерина Тишкевич, яка пережила кому, зворушливо нагадала про річницю шлюбу (відео)

Актриса вдячна своєму чоловікові — Валентину Томчаку, який підтримував її як у творчих починаннях, так і під час хвороби.

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Популярна українська актриса Катерина Тишкевич, яка в грудні провела 10 днів у реанімації, зокрема три дні в комі, святкує річницю весілля зі своїм чоловіком і колегою Валентином Томчаком. Артистка вирішила нагадати про знаменну для своєї сім'ї подію публікацією відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Сьогодні святкуємо річницю весілля — 5 років тому, ми офіційно стали однією сім'єю. Приймаємо вітання", — підписала Катерина Тишкевич відеокадри.

Катерина і Валентин познайомилися на зйомках спільного проєкту. Пізніше, коли їм випала можливість зіграти ролі закоханих у серіалі 'Ніколи не повторюйся', вони возз'єдналися на знімальному майданчику. Відтоді актори ніколи не розлучалися. Зірки зустрічалися чотири роки, а потім вирішили створити сім'ю. Таким чином, Тишкевич і Томчак разом уже понад дев'ять років.

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Дещо раніше Катерина Тишкевич розповіла, що вони з чоловіком хотіли спільну дитину; через невиліковну хворобу 29-річної актриси пара відклала народження першого сина. За словами Катерини, пологи були занадто ризикованими і могли негативно позначитися як на її здоров'ї, так і на дитині.

"Ми давно хотіли завести дитину, але я постійно приймаю ліки, тому не можу народити. Деякі експерти вважають, що шанси на одужання є. Але у відсотковому співвідношенні тільки 20 відсотків впораються з проблемою, а 80 відсотків — ні. Це пов'язано з тим, що післяпологова депресія також не проходить безслідно. Загалом психічне здоров'я багатьох жінок погіршується. Ось чому це небезпечно", — пояснила журналістам актриса.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року зірка серіалу "Жіночий лікар" опинилася в реанімації. Причиною цього стало зараження крові (сепсис). Поки що лікарі не встановили, що спричинило розвиток таких подій і чому Катерина опинилася у важкому стані.