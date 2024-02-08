"Стали семьей": Екатерина Тышкевич, пережившая кому, трогательно напомнила о годовщине брака (видео)

Актриса благодарна своему супругу — Валентину Томчаку, который поддерживал ее, как в творческих начинаниях, так и во время болезни.

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Популярная украинская актриса Катерина Тышкевич, которая в декабре провела 10 дней в реанимации, в том числе три дня в коме, отмечает годовщину свадьбы со своим мужем и коллегой Валентином Томчаком. Артистка решила напомнить о знаменательном для своей семьи событии публикацией видео на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня празднуем годовщину свадьбы — 5 лет назад, мы официально стали одной семьей. Принимаем поздравления", — подписала Катерина Тышкевич видеокадры.

Екатерина и Валентин познакомились на съемках совместного проекта. Позже, когда им представилась возможность сыграть роли влюбленных в сериале 'Никогда не повторяйся', они воссоединились на съемочной площадке. С тех пор актеры никогда не расставались. Звезды встречались четыре года, а затем решили создать семью. Таким образом, Тышкевич и Томчак вместе уже более девяти лет.

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Несколько ранее Екатерина Тышкевич рассказала, что они с мужем хотели совместного ребенка; из-за неизлечимой болезни 29-летней актрисы пара отложила рождение первого сына. По словам Екатерины, роды были слишком рискованными и могли негативно сказаться как на ее здоровье, так и на ребенке.

"Мы давно хотели завести ребенка, но я постоянно принимаю лекарства, поэтому не могу родить. Некоторые эксперты считают, что шансы на выздоровление есть. Но в процентном соотношении только 20 процентов справятся с проблемой, а 80 процентов — нет. Это связано с тем, что послеродовая депрессия также не проходит бесследно. В целом психическое здоровье многих женщин ухудшается. Вот почему это опасно", — пояснила журналистам актриса.

Напомним, в начале декабря 2023 года звезда сериала "Женский доктор" оказалась в реанимации. Причиной этому стало заражение крови (сепсис). Пока врачи не установили, что повлекло развитие таких событий и почему Екатерина оказалась в тяжелом состоянии.