Звезда сериала "Женский доктор" оказалась в реанимации. Состояние актрисы тяжелое

Уже больше года актриса жаловалась на постоянные головные боли, постоянно проходила обследование. Однако, врачи до сих пор не знают, что вызвало сепсис.

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29-летняя актриса Екатерина Тышкевич, известная ролью в сериалах "Женский доктор", "Возвращение Мухтара — 9" и "Цвет страсти", оказалась в реанимации. Об этом у нее на странице в инстаграм сообщил ее муж, по совместительству также актер Валентин Томусяк.

В частности Валентин уточнил, что Екатерина находится в реанимации уже около недели. Причиной этому стало заражение крови (сепсис). Пока врачи не установили, что повлекло развитие таких событий и почему Екатерина оказалась в тяжелом состоянии.

Актер также уточнил, что сейчас врачи борются за жизнь девушки, поскольку из-за заражения крови пострадали другие органы. Сейчас в критическом состоянии легкие, печень и сердце.

Состояние Екатерины врачи квалифицируют как крайне тяжелое. Судя по всему актриса без сознания. Вероятнее всего, врачи ввели ее в искусственную кому, чтобы реанимировать организм.

На лечение Екатерины семья потратила более 350 тысяч гривен. Поскольку лечение длительное и дорогостоящее, муж актрисы обратился за поддержкой к ее поклонникам.

Стоит отметить, что в поддержку актрисы присоединились ее звездные коллеги по сцене, которые также призвали поклонников помочь семье с лечением.

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Валентин Сергеевич Томусяк

Стоит отметить, что ранее актриса жаловалась на постоянные головные боли с которыми сложно бороться. Предварительно врачи установили ей диагноз, который связан с нарушением биохимии мозга, из-за родовой травмы. Известно, что актриса проходила лечение в Украине. Впоследствии она улетела на Бали, где также проходила лечение.

Заметим, что в последнем своем сообщении опубликованном в сети инстаграм 5 недель назад, актриса все так же жаловалась на головные боли.

"Психолог сказала вытаскивать себя гулять ежедневно, чтобы переключать внимание с головы на внешний мир, потому что есть очень сильная фиксация … что конечно неудивительно, потому что голова не ок уже 10 месяцев без перерыва.

Невероятная благодарна своему мужу за то, что он стойко выдерживает все мои не простые состояния, всегда рядом, поддерживает и верит в мое исцеление. Без него я бы точно уже уехала в другие миры…

Знаете, есть в заблокированном основном аккаунте свое преимущество — здесь остались только те, кто на самом деле желает мне выздоровления и добра. Ценю вас", — написала актриса.

Где именно сейчас находится актриса на лечении не известно. Известно также, что родители актрисы оба врачи.

Напомним, Наталья Могилевская появилась на людях с ребенком, который называет ее мамой.