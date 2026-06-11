Гравець "Шахтаря" розійшовся з вагітною дівчиною після оголошення статі дитини

Бразильський нападник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас та його вже колишня дівчина, бразильська модель Бруна Ротта, шокували несподіваним розривом стосунків після гендер-паті на березі океану.

Пара перебувала у стосунках з кінця 2025 року. Зовсім нещодавно вони ділилися романтичними кадрами з гендер-паті прямо на березі океану.

Гравець "Шахтаря" розійшовся з дівчиною

На кадрах з гендер-паті Бруна та Кауан разом розрізали торт, де на них чекала рожева начинка: вони чекають на дівчинку. Футболіст та модель навіть оголосили ім’я дитини — Хелена. Втім, буквально за день їхня романтична історія закінчилася.

Вагітна Ротта вийшла на звʼязок, опублікувавши емоційне звернення в Instagram.

"За останні два дні багато чого було сказано про мене і про дуже делікатний момент, який я зараз переживаю. Існує велика різниця між тим, щоб стежити за історією в інтернеті, та тим, щоб проживати її біль у реальному житті. Через кілька годин після того, як я святкувала новину про те, що ось-ось народиться Хелена, я зіткнулася з обставинами, з якими жодна вагітна жінка не хотіла б мати справу", — зазначила модель.

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Кауан Еліас та Бруна Ротта Фото: Instagram

Причиною стали зради

Згодом в інтерв'ю бразильським медіа жінка прямо назвала причиною розриву з футболістом його численні зради. Еліас начебто розважався на вечірці напередодні свята, а одразу після гендер-паті продовжував фліртувати з іншими дівчатами.

Наразі Кауан Еліас не коментував розрив з вагітною дівчиною. Цікаво, що з його соцмереж вже зникли спільні фотографії з Бруною.

Кауан Еліас та Бруна Ротта Фото: Instagram

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