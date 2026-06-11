Актор-воїн заговорив після скандального розлучення та своїх зрад (фото)

Український актор-воїн Володимир Ращук зробив заяву після скандального розлучення з Вікторією Білан. Експара на днях офіційно припинила бути подружжям.

Після різких заяв колишньої військовий довго не коментував ситуацію та навіть не прийшов на засідання суду начебто через службу. Його перша поява після публічної тиші — кадри з тренування в спортзалі, якими Ращук поділився в Instagram (volodymyr_rashchuk).

Ращук вийшов на звʼязок

Зірка фільму "Каховський обʼєкт" показав кадри зі спортзалу, де працював над фізичною формою. На фото він постав зосередженим і спокійним. Допис Володимир супроводив лаконічним філософським підписом.

"Тіло і дух знаходяться в стадії розвитку… Завжди", — написав Ращук.

Перед цим актор зазначив, що він рухається "завжди вперед".

Володимир Ращук Фото: Instagram

Розлучення Ращука

Навесні цього року стало відомо про розлучення актора та воїна Володимира Ращука та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні зірка серіалу "Прикордонники" публічно зізнався, що закохався в іншу жінку, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності Вікторії.

Відео дня

Згодом Білан зізналася, що під час вагітності сином Яремою пережила важкий період. За її словами, Ращук у той час почав стосунки з іншою жінкою. Кілька разів вона пробачала чоловік, але той усе одно повертався до коханки.

Володимир Ращук з колишньою дружиною та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ращук зізнався, чому насправді хрестини його 7-місячного сина Яреми пройшли без нього.

Зірка серіалу "Прикордонники" каже, що наразі закоханий.

Крім того, Вікторія Білан-Ращук уперше публічно розповіла про причини розлучення.