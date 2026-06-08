Актор-воїн офіційно розлучився після зрад: колишня викинула його речі в смітник (фото)

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук офіційно розлучилася з Володимиром Ращуком. Суд пройшов 8 червня, але військовий на нього не прийшов.

Жінка після гучного розриву заявила, що тепер вільна. У своєму Instagram (vikki.bilan) Вікторія поділилася емоціями після засідання суду.

Вікторія Білан про розлучення з Ращуком

"Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюсь від брехні, зради й розчарування. На суд він не з’явився, бо ж "у війську і не може прийти". Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування", — почала акторка.

За словами Вікторії, вона прийшла на засідання і сказала правду, яку суд зафіксував.

"Про те, як насправді все було. Про те, що дитина вже давно не цікавить людину, яка називає себе батьком. Про відсутність допомоги, відповідальності і чоловічої гідності. Я більше не хочу тягнути цю історію. Не хочу, щоб мене та моїх дітей асоціювали з людиною, яка не знайшла в собі сміливості навіть прийти до суду й подивитися мені в очі", — зазначила Білан.

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Зокрема, суд пропонував артистам час на примирення. Вікторія відмовилась, бо "примирення можливе лише там, де є правда, повага, відповідальність".

Вона додала, що сьогодні поставила крапку, і це одне з найкращих і найважливіших рішень у її житті.

"Бо я нарешті звільнилася від людини, поруч із якою я втрачала себе. Від таких треба не просто йти… тікати, без страху і без жалю. Бо найстрашніше не самотність. Найстрашніше жити поруч із людиною, яка тебе знецінює і знищує брехнею й боягузтвом", — наголосила акторка.

Вікторія каже, що життя триває. Ба більше, вона хотіла віддати речі, які залишилися, але не було кому, тому вона викинула їх на смітник.

Вікторія Білан-Ращук Фото: Instagram

Розлучення Ращука

Нещодавно стало відомо про розлучення актора та військового Володимира Ращука та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні чоловік публічно зізнався, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.

Згодом Вікторія заявила, що під час вагітності сином Яремою пережила важкий період. За її словами, чоловік у той час почав стосунки з іншою жінкою. Кілька разів вона пробачала обранця, але той усе одно повертався до коханки, яку знає близько 20 років.

Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук Фото: Instagram

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Крім того, український актор-воїн каже, що наразі закоханий.