Актор-воїн офіційно розлучився після зрад: колишня викинула його речі в смітник (фото)
Українська акторка Вікторія Білан-Ращук офіційно розлучилася з Володимиром Ращуком. Суд пройшов 8 червня, але військовий на нього не прийшов.
Жінка після гучного розриву заявила, що тепер вільна. У своєму Instagram (vikki.bilan) Вікторія поділилася емоціями після засідання суду.
Вікторія Білан про розлучення з Ращуком
"Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюсь від брехні, зради й розчарування. На суд він не з’явився, бо ж "у війську і не може прийти". Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування", — почала акторка.
За словами Вікторії, вона прийшла на засідання і сказала правду, яку суд зафіксував.
"Про те, як насправді все було. Про те, що дитина вже давно не цікавить людину, яка називає себе батьком. Про відсутність допомоги, відповідальності і чоловічої гідності. Я більше не хочу тягнути цю історію. Не хочу, щоб мене та моїх дітей асоціювали з людиною, яка не знайшла в собі сміливості навіть прийти до суду й подивитися мені в очі", — зазначила Білан.
Зокрема, суд пропонував артистам час на примирення. Вікторія відмовилась, бо "примирення можливе лише там, де є правда, повага, відповідальність".
Вона додала, що сьогодні поставила крапку, і це одне з найкращих і найважливіших рішень у її житті.
"Бо я нарешті звільнилася від людини, поруч із якою я втрачала себе. Від таких треба не просто йти… тікати, без страху і без жалю. Бо найстрашніше не самотність. Найстрашніше жити поруч із людиною, яка тебе знецінює і знищує брехнею й боягузтвом", — наголосила акторка.
Вікторія каже, що життя триває. Ба більше, вона хотіла віддати речі, які залишилися, але не було кому, тому вона викинула їх на смітник.
Розлучення Ращука
Нещодавно стало відомо про розлучення актора та військового Володимира Ращука та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні чоловік публічно зізнався, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.
Згодом Вікторія заявила, що під час вагітності сином Яремою пережила важкий період. За її словами, чоловік у той час почав стосунки з іншою жінкою. Кілька разів вона пробачала обранця, але той усе одно повертався до коханки, яку знає близько 20 років.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Вікторія Білан-Ращук розповіла, як живе після болючого розставання з Володимиром Ращуком та його зрад.
- Ращук зізнався, чому насправді хрестини його 7-місячного сина Яреми пройшли без нього.
Крім того, український актор-воїн каже, що наразі закоханий.