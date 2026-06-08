Актер-воин официально развелся после измен: бывшая выбросила его вещи в мусорку (фото)

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук официально развелась с Владимиром Ращуком. Суд прошел 8 июня, но военный на него не пришел.

Женщина после громкого разрыва заявила, что теперь свободна. В своем Instagram (vikki.bilan) Виктория поделилась эмоциями после заседания суда.

Виктория Билан о разводе с Ращуком

"Сегодня я официально освободилась. Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, предательства и разочарования. На суд он не явился, потому что "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания", — начала актриса.

По словам Виктории, она пришла на заседание и сказала правду, которую суд зафиксировал.

"О том, как на самом деле все было. О том, что ребенок уже давно не интересует человека, который называет себя отцом. Об отсутствии помощи, ответственности и мужского достоинства. Я больше не хочу тянуть эту историю. Не хочу, чтобы меня и моих детей ассоциировали с человеком, который не нашел в себе смелости даже прийти в суд и посмотреть мне в глаза", — отметила Билан.

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В частности, суд предлагал артистам время на примирение. Виктория отказалась, потому что "примирение возможно только там, где есть правда, уважение, ответственность".

Она добавила, что сегодня поставила точку, и это одно из лучших и самых важных решений в ее жизни.

"Потому что я наконец освободилась от человека, рядом с которым я теряла себя. От таких надо не просто уходить... убегать, без страха и без сожаления. Потому что самое страшное не одиночество. Страшнее всего жить рядом с человеком, который тебя обесценивает и уничтожает ложью и трусостью", — подчеркнула актриса.

Виктория говорит, что жизнь продолжается. Более того, она хотела отдать вещи, которые остались, но не было кому, поэтому она выбросила их на помойку.

Виктория Билан-Ращук Фото: Instagram

Развод Ращука

Недавно стало известно о разводе актера и военного Владимира Ращука и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле мужчина публично признался, что влюбился, а проблемы в браке начались во время беременности жены.

Впоследствии Виктория заявила, что во время беременности сыном Яремой пережила тяжелый период. По ее словам, мужчина в то время начал отношения с другой женщиной. Несколько раз она прощала избранника, но тот все равно возвращался к любовнице, которую знает около 20 лет.

Владимир Ращук и Виктория Билан-Ращук Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виктория Билан-Ращук рассказала, как живет после болезненного расставания с Владимиром Ращуком и его измен.

Ращук признался, почему на самом деле крестины его 7-месячного сына Яремы прошли без него.

Кроме того, украинский актер-воин говорит, что сейчас влюблен.