Актер-воин заговорил после скандального развода и своих измен (фото)

Украинский актер-воин Владимир Ращук сделал заявление после скандального развода с Викторией Билан. Экс-пара на днях официально прекратила быть супругами.

После резких заявлений бывшей военный долго не комментировал ситуацию и даже не пришел на заседание суда якобы из-за службы. Его первое появление после публичной тишины — кадры с тренировки в спортзале, которыми Ращук поделился в Instagram (volodymyr_rashchuk).

Ращук вышел на связь

Звезда фильма "Каховский объект" показал кадры из спортзала, где работал над физической формой. На фото он предстал сосредоточенным и спокойным. Пост Владимир сопроводил лаконичной философской подписью.

"Тело и дух находятся в стадии развития... Всегда", — написал Ращук.

Перед этим актер отметил, что он движется "всегда вперед".

Владимир Ращук Фото: Instagram

Развод Ращука

Весной этого года стало известно о разводе актера и воина Владимира Ращука и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле звезда сериала "Пограничники" публично признался, что влюбился в другую женщину, а проблемы в браке начались во время беременности Виктории.

Відео дня

Впоследствии Билан призналась, что во время беременности сыном Яремой пережила тяжелый период. По ее словам, Ращук в то время начал отношения с другой женщиной. Несколько раз она прощала мужчину, но тот все равно возвращался к любовнице.

Владимир Ращук с бывшей женой и сыном Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ращук признался, почему на самом деле крестины его 7-месячного сына Яремы прошли без него.

Звезда сериала "Пограничники" говорит, что сейчас влюблен.

Кроме того, Виктория Билан-Ращук впервые публично рассказала о причинах развода.