Игрок "Шахтера" разошелся с беременной девушкой после объявления пола ребенка

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Кауан Элиас и его уже бывшая девушка, бразильская модель Бруна Ротта, шокировали неожиданным разрывом отношений после гендер-пати на берегу океана.

Пара состояла в отношениях с конца 2025 года. Совсем недавно они делились романтическими кадрами с гендер-пати прямо на берегу океана.

Игрок "Шахтера" разошелся с девушкой

На кадрах с гендер-пати Бруна и Кауан вместе разрезали торт, где их ждала розовая начинка: они ждут девочку. Футболист и модель даже объявили имя ребенка — Хелена. Впрочем, буквально через день их романтическая история закончилась.

Беременная Ротта вышла на связь, опубликовав эмоциональное обращение в Instagram.

"За последние два дня многое было сказано обо мне и об очень деликатном моменте, который я сейчас переживаю. Существует большая разница между тем, чтобы следить за историей в интернете, и тем, чтобы проживать ее боль в реальной жизни. Через несколько часов после того, как я праздновала новость о том, что вот-вот родится Хелена, я столкнулась с обстоятельствами, с которыми ни одна беременная женщина не хотела бы иметь дело", — отметила модель.

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Кауан Элиас и Бруна Ротта Фото: Instagram

Причиной стали измены

Впоследствии в интервью бразильским медиа женщина прямо назвала причиной разрыва с футболистом его многочисленные измены. Элиас якобы развлекался на вечеринке накануне праздника, а сразу после гендер-пати продолжал флиртовать с другими девушками.

Пока Кауан Элиас не комментировал разрыв с беременной девушкой. Интересно, что из его соцсетей уже исчезли совместные фотографии с Бруной.

Кауан Элиас и Бруна Ротта Фото: Instagram

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