Квиткова, которая выходит замуж за футболиста, отгуляла девичник (фото)

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая готовится к свадьбе с футболистом Владимиром Бражко, поделилась кадрами со своего незабываемого девичника. Празднование в кругу самых близких подруг прошло на свежем воздухе у озера и официально дало старт "эре невесты" для звезды соцсетей.

Девичник организовали в частном заведении, где большую часть времени девушки провели под открытым небом. Подруги невесты тщательно подготовились к событию и подобрали особый дресс-код. Все гости появились в белых футболках с принтом совместного фото Даши и Владимира, а саму виновницу торжества украшал вельон. Фото с события Квиткова опубликовала в Instagram.

Квиткова отгуляла девичник Фото: Instagram

Атмосферу праздника дополнили фотографиями с лицом жениха и эксклюзивным тортом с изображением самой Даши. Девушки наслаждались сезонными фруктами, вкусными блюдами и напитками. Вечер прошел с зажигательными танцами, искренними улыбками и многочисленными фотографиями на память.

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Квиткова отгуляла девичник Фото: Instagram

Что известно об отношениях пары

Даша Квиткова и Владимир Бражко начали встречаться в 2025 году, и уже в сентябре того же года объявили о помолвке. В последнее время в сети ходят слухи, что влюбленные уже успели официально расписаться. Поводом для сплетен стало то, что футболиста заметили с обручальным кольцом, а блогерша случайно показала документы с новой фамилией Бражко. Однако сами звезды официального подтверждения этому пока не давали.

Квиткова выходит замуж за Бражка Фото: Instagram

Для Даши Квитковой это будет уже второй брак. Ранее она была замужем за телеведущим Никитой Добрыниным, с которым состояла в отношениях с 2020 по 2023 год. Сейчас экс-супруги вместе воспитывают общего четырехлетнего сына Льва.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша Квиткова и ее жених взорвали сеть своей перепиской.

Известный украинский юморист и экс-участник команды "Ветераны космических войск" Александр (Веня) Венедчук официально женился на своей избраннице Карине.

Кроме того, юморист и участник популярного проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко официально женился на своей возлюбленной Анастасии.