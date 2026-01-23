"Беременность?": блогерша Квиткова и ее жених взорвали сеть своей перепиской

Пара футболиста Владимира Бражко и блогерши Дарьи Квитковой оказалась в центре внимания соцсетей. Они неожиданно заговорили о беременности и деньгах.

Накануне вирусной стала история в Threads, где появилось сообщение с прогнозами для всех знаков Зодиака на 2026 год. На публикацию, в которой говорилось, что Рак забеременеет в этом году, мгновенно отреагировала Квиткова.

Квиткова прокомментировала пост о беременности

Она спросила: "Рак — беременность?"

Интересно, что впоследствии в комментарии "пришел" бойфренд блогера, футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко. Между парой завязался ироничный диалог, который набрал сотни лайков пользователей сети.

Водолею, например, которым является Бражко, в 2026 прогнозируют миллион гривен.

Даша Квиткова и Владимир Бражко публично переписывались Фото: Threads

Уже 23 января блогерша поздравила своего возлюбленного с днем рождения. Владимиру исполнилось 24 года.

Відео дня

По этому случаю 27-летняя Квиткова опубликовала черно-белый кадр, на котором именинник прижимает ее к себе.

"С днем рождения, любимый. Ну наконец-то три, а не четыре (года разницы в возрасте, — Ред.). Сильно не отставай", — с юмором написала блогерша.

Даша Квиткова и Владимир Бражко Фото: Instagram

Роман Квитковой и Бражка

Блогерша и футболист весной 2025 года посетили вместе свадьбу друзей. На празднике они сидели рядом, а Бражко нежно держал любимую за руку, чем подогрели слухи о романе.

Некоторое время они не комментировали домыслы в сети, а впоследствии подтвердили отношения.

Осенью они обручились и официально о женитьбе не сообщали, хотя в сети давно поговаривают, что Бражко и Квиткова уже узаконили свои отношения.

Даша Квиткова и Владимир Бражко Фото: Instagram

Квиткова получила известность после победы в 9-м сезоне шоу "Холостяк", где ее выбрал главный герой Никита Добрынин. Это единственная пара, которая поженилась после проекта. Они даже обвенчались и стали родителями сына Льва. Впрочем, в январе 2023 года экс-пара объявила о разводе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Квиткова показалась в больнице и напугала кадрами с синяками. Впоследствии она объяснила, что проходит сейчас лечение.

Как они с Добрыниным разобрались с общим имуществом после развода.

Кроме того, в сети подозревают, что Квиткова и Бражко тайно поженились.