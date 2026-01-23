"Беременность?": блогерша Квиткова и ее жених взорвали сеть своей перепиской
Пара футболиста Владимира Бражко и блогерши Дарьи Квитковой оказалась в центре внимания соцсетей. Они неожиданно заговорили о беременности и деньгах.
Накануне вирусной стала история в Threads, где появилось сообщение с прогнозами для всех знаков Зодиака на 2026 год. На публикацию, в которой говорилось, что Рак забеременеет в этом году, мгновенно отреагировала Квиткова.
Квиткова прокомментировала пост о беременности
Она спросила: "Рак — беременность?"
Интересно, что впоследствии в комментарии "пришел" бойфренд блогера, футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко. Между парой завязался ироничный диалог, который набрал сотни лайков пользователей сети.
Водолею, например, которым является Бражко, в 2026 прогнозируют миллион гривен.
Уже 23 января блогерша поздравила своего возлюбленного с днем рождения. Владимиру исполнилось 24 года.
По этому случаю 27-летняя Квиткова опубликовала черно-белый кадр, на котором именинник прижимает ее к себе.
"С днем рождения, любимый. Ну наконец-то три, а не четыре (года разницы в возрасте, — Ред.). Сильно не отставай", — с юмором написала блогерша.
Роман Квитковой и Бражка
Блогерша и футболист весной 2025 года посетили вместе свадьбу друзей. На празднике они сидели рядом, а Бражко нежно держал любимую за руку, чем подогрели слухи о романе.
Некоторое время они не комментировали домыслы в сети, а впоследствии подтвердили отношения.
Осенью они обручились и официально о женитьбе не сообщали, хотя в сети давно поговаривают, что Бражко и Квиткова уже узаконили свои отношения.
Квиткова получила известность после победы в 9-м сезоне шоу "Холостяк", где ее выбрал главный герой Никита Добрынин. Это единственная пара, которая поженилась после проекта. Они даже обвенчались и стали родителями сына Льва. Впрочем, в январе 2023 года экс-пара объявила о разводе.
