В сети подозревают, что Даша Квиткова и Владимир Бражко тайно поженились (фото)

Даша Квиткова подогрела интерес аудитории, опубликовав фотографии, которые якобы намекают на то, что блогерша уже не холостячка. Среди пользователей продолжается обсуждение того, что девушка тайно вышла замуж за футболиста, который недавно сделал ей предложение.

В соцсетях активно распространяются новые слухи о возможной свадьбе известной блогерши и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражка. Причиной для предположений стали свежие истории Даши в Instagram.

Она поделилась фото из лифта, где внимательные подписчики заметили на ее безымянном пальце кольцо, похожее на свадебное.

На пальце Даши Квитковой заметили кольцо, похожее на свадебное Фото: Instagram

Кроме того, блогер опубликовала фотографию с роскошными букетами цветов и заинтриговала подписью: "Какая же это была суббота".

Цветы Даши Квитковой Фото: Instagram

В Instagram-аккаунте Бражка также есть новые фото, на которых видно, что на его безымянном пальце заметно кольцо — вероятно, перемотанное пластырем, потому что футболистам запрещено носить украшения во время матчей.

На пальце Владимира Бражко также заметили кольцо Фото: Instagram

Пока что ни Даша Квиткова, ни Владимир Бражко официально не комментировали эти догадки.

Отношения Даши Квитковой и Владимира Бражка

Еще весной 2025 года блогера Дашу Квиткову и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко заметили вместе на свадьбе друзей. Пара сидела рядом, держалась за руки, а в один момент спортсмен нежно поцеловал Дашу в щеку — тогда это лишь подогрело слухи об их романе.

Впоследствии о возможных отношениях звездной пары сообщило издание "РБК-Украина", ссылаясь на собственный источник. По его словам, блогер и футболист уже несколько месяцев были вместе:

"Они уже не прячутся. Вместе ходят в магазины, он дарит ей большие букеты. Они точно встречаются".

Некоторое время Даша и Владимир публиковали в соцсетях фото с "таинственными" избранниками, не показывая их лиц, однако внимательные подписчики быстро догадались, о ком идет речь.

Отметим, что Даша Квиткова стала известной после участия в 9-м сезоне шоу "Холостяк", где одержала победу и вышла замуж за Никиту Добрынина. Пара даже обвенчалась и воспитывает сына Льва. Впрочем, в начале 2023 года они объявили о разводе.

