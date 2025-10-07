У мережі підозрюють, що Даша Квіткова і Володимир Бражко таємно одружилися (фото)

Даша Квіткова підігріла інтерес аудиторії, опублікувавши фотографії, які нібито натякають на те, що блогерка вже не холостячка. Серед користувачів триває обговорення того, що дівчина таємно одружилася з футболістом, який нещодавно зробив їй пропозицію.

Related video

У соцмережах активно поширюються нові чутки про можливе весілля відомої блогерки та півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка. Причиною для припущень стали свіжі історії Даші в Instagram.

Вона поділилася фото з ліфта, де уважні підписники помітили на її безіменному пальці каблучку, схожу на весільну.

На пальці Даші Квіткової помітили каблучку, схожу на весільну Фото: Instagram

Крім того, блогерка опублікувала світлину з розкішними букетами квітів і заінтригувала підписом: "Яка ж то була субота".

Квіти Даші Квіткової Фото: Instagram

В Instagram-акаунті Бражка також є нові фото, на яких видно, що на його безіменному пальці помітна каблучка — ймовірно, перемотана пластиром, тому що футболістам заборонено носити прикраси під час матчів.

На пальці Володимира Бражка також помітили каблучку Фото: Instagram

Поки що ні Даша Квіткова, ні Володимир Бражко офіційно не коментували ці здогадки.

Стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка

Ще навесні 2025 року блогерку Дашу Квіткову та півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка помітили разом на весіллі друзів. Пара сиділа поруч, трималася за руки, а в один момент спортсмен ніжно поцілував Дашу в щоку — тоді це лише підігріло чутки про їхній роман.

Згодом про можливі стосунки зіркової пари повідомило видання "РБК-Україна", посилаючись на власне джерело. За його словами, блогерка та футболіст уже кілька місяців були разом:

"Вони вже не ховаються. Разом ходять у магазини, він дарує їй великі букети. Вони точно зустрічаються".

Деякий час Даша й Володимир публікували у соцмережах фото з "таємничими" обранцями, не показуючи їхніх облич, однак уважні підписники швидко здогадалися, про кого йдеться.

Зазначимо, що Даша Квіткова стала відомою після участі в 9-му сезоні шоу "Холостяк", де здобула перемогу й вийшла заміж за Нікіту Добриніна. Пара навіть повінчалася та виховує сина Лева. Утім, на початку 2023 року вони оголосили про розлучення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На початку 2025 року Квіткова разом із сином відпочивала на карибському курорті, де отримала травму.

Вони з Добриніним розібралися зі спільним майном після розлучення.

Крім того, Володимир Бражко розчулив своїх шанувальників ставленням до маленького Лева.