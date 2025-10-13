Даша Квиткова показалась с синяками в больнице: что произошло (фото)

Украинская блогерша Даша Квиткова показалась в больнице и напугала кадрами с синяками. Впоследствии она объяснила, что проходит сейчас лечение.

Фото из медицинского учреждения звезда соцсетей выложила в Instagram-stories. Бывшая жена Никиты Добрынина призналась, что сейчас проходит курс лечения.

Оказалось, что в организме звезды сети недостаточный уровень железа. Поэтому каждый понедельник Квиткова ходит в больницу, чтобы сделать необходимую капельницу. На селфи, сделанном в зеркале, она позирует посреди палаты, одетая в синие джинсы и черную футболку, а на ногах у нее — бахилы.

После медицинских процедур на руках Квитковой появились заметные синяки. Блогерша успокоила фолловеров, чтобы они не волновались, и объяснила, что синяки появились из-за регулярных капельниц с железом.

Даша Квиткова Фото: instagram/kvittkova

"Я на своем месте каждый понедельник. Как выглядят руки человека, который проходит курс лечения и поднимает железо", — написала Даша.

В частности, блогерша поделилась информацией о различных показателях, которые нужно проверять женщинам время от времени.

Даша Квиткова Фото: instagram/kvittkova

