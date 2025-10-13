Даша Квіткова показалася із синцями в лікарні: що сталося (фото)
Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова показалась в лікарні та налякала кадрами із синцями. Згодом вона пояснила, що проходить наразі лікування.
Фото з медичного закладу зірка соцмереж виклала в Instagram-stories. Колишня дружина Нікіти Добриніна зізналася, що наразі проходить курс лікування.
Виявилося, що в організмі зірки мережі недостатній рівень заліза. Через це щопонеділка Квіткова ходить до лікарні, аби зробити необхідну крапельницю. На селфі, зробленому у дзеркалі, вона позує посеред палати, вдягнена у сині джинси та чорну футболку, а на ногах у неї — бахіли.
Після медичних процедур на руках Квіткової з'явились помітні синці. Блогерка заспокоїла фоловерів, аби вони не хвилювались, і пояснила, що синці з'явились через регулярні крапельниці із залізом.
"Я на своєму місці кожен понеділок. Який вигляд мають руки людини, яка минає курс лікування і підіймає залізо", — написала Даша.
Зокрема, блогерка поділилася інформацією про різні показники, які потрібно перевіряти жінкам час від часу.
