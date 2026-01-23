"Вагітність?": блогерка Квіткова та її наречений підірвали мережу своєю перепискою

Пара футболіста Володимира Бражка та блогерки-мільйонниці Дарії Квіткової опинилася в центрі уваги соцмереж. Вони несподівано заговорили про вагітність та гроші.

Напередодні вірусною стала історія в Threads, де з’явився допис з прогнозами для всіх знаків Зодіаку на 2026 рік. На публікацію, у якій йшлося, що Рак завагітніє в цьому році, миттєво відреагувала Квіткова.

Квіткова прокоментувала пост про вагітність

Вона запитала: "Рак — вагітність?".

Цікаво, що згодом у коментарі "прийшов" бойфренд блогерки, футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко. Між парою зав’язався іронічний діалог, який набрав сотні лайків користувачів мережі.

Водолію, наприклад, яким є Бражко, у 2026 прогнозують мільйон гривень.

Даша Квіткова та Володимир Бражко публічно переписувались Фото: Threads

Уже 23 січня блогерка привітала свого коханого з днем народження. Володимиру виповнилося 24 роки.

З цієї нагоди 27-річна Квіткова опублікувала чорно-білий кадр, на якому іменинник притискає її до себе.

Відео дня

"З днем народження, коханий. Ну нарешті три, а не чотири (роки різниці у віці, — Ред.). Сильно не відставай", — з гумором написала блогерка.

Даша Квіткова та Володимир Бражко Фото: Instagram

Роман Квіткової та Бражка

Блогерка та футболіст навесні 2025 року відвідали разом весілля друзів. На святі вони сиділи поруч, а Бражко ніжно тримав кохану за руку, чим підігріли чутки про роман.

Певний час вони не коментували домислів у мережі, а згодом підтвердили стосунки.

Восени вони заручилися та офіційно про одруження не повідомляли, хоча в мережі давно подейкують, що Бражко та Квіткова вже узаконили свої стосунки.

Даша Квіткова та Володимир Бражко Фото: Instagram

Квіткова здобула популярність після перемоги у 9-му сезоні шоу "Холостяк", де її обрав головний герой Нікіта Добринін. Це єдина пара, яка одружилася після проєкту. Вони навіть повінчалися та стали батьками сина Лева. Втім, у січні 2023 року експара оголосила про розлучення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Даша Квіткова показалась в лікарні та налякала кадрами із синцями. Згодом вона пояснила, що проходить наразі лікування.

Як вони з Добриніним розібралися зі спільним майном після розлучення.

Крім того, у мережі підозрюють, що Квіткова і Бражко таємно одружилися.