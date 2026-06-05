Квіткова, яка виходить заміж за футболіста, відгуляла дівич-вечір (фото)

Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка готується до весілля з футболістом Володимиром Бражком, поділилася кадрами зі свого незабутнього дівич-вечора. Святкування у колі найближчих подруг пройшло на свіжому повітрі біля озера та офіційно дало старт "ері нареченої" для зірки соцмереж.

Дівич-вечір організували у приватному закладі, де більшу частину часу дівчата провели просто неба. Подруги нареченої ретельно підготувалися до події та підібрали особливий дрес-код. Усі гості з'явилися у білих футболках із принтом спільного фото Даші та Володимира, а саму винуватицю свята прикрашав вельон. Фото з події Квіткова опублікувала в Instagram.

Квіткова відгуляла дівич-вечір Фото: Instagram

Атмосферу свята доповнили світлинами з обличчям нареченого та ексклюзивним тортом із зображенням самої Даші. Дівчата насолоджувалися сезонними фруктами, смачними стравами та напоями. Вечір пройшов із запальними танцями, щирими усмішками та численними фотографіями на пам'ять.

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Квіткова відгуляла дівич-вечір Фото: Instagram

Що відомо про стосунки пари

Даша Квіткова та Володимир Бражко почали зустрічатися у 2025 році, і вже у вересні того ж року оголосили про заручини. Останнім часом у мережі ширяться чутки, що закохані вже встигли офіційно розписатися. Приводом для пліток стало те, що футболіста помітили з обручкою, а блогерка випадково показала документи з новим прізвищем Бражко. Проте самі зірки офіційного підтвердження цьому поки не давали.

Квіткова виходить заміж за Бражка Фото: Instagram

Для Даші Квіткової це буде вже другий шлюб. Раніше вона була заміжня за телеведучим Нікітою Добриніним, з яким перебувала у стосунках із 2020 по 2023 рік. Зараз експодружжя разом виховує спільного чотирирічного сина Лева.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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